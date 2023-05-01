ОК Юг отстранило военкома, которого обвиняют в коррупции и незаконном обогащении 1 мая, 02:06 Военный комиссар Одесской области Евгений Борисов якобы купил виллу в Испании за 4 млн евро (Фото:Одесса медиа)

Оперативное командование Юг отстранило одного из начальников территориального центра комплектования (бывшие военкоматы) после обвинений в коррупции и незаконном обогащении. Вероятно речь идет об одесском военкоме.

В командовании сообщили, что назначили служебную и профильную проверки должностного лица, на время которых он отстранен от исполнения служебных обязанностей. В командовании заверили, что будут способствовать расследованию всех обнародованных данных.

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В ОК Юг отметили, что коррупционные обвинения в адрес начальника одной из ТЦК вредят высокому уровню доверия к ВСУ и дискредитируют мобилизацию. Там призывали не отождествлять действия отдельных персон со всей армией.

«Нулевой уровень толерантности к коррупции — принципиальная позиция современных ВСУ», — отметили в ОК Юг.

Имя начальника ТЦК, о котором идет речь, там не назвали.

Вполне возможно, что речь идет о военном комиссаре Одесской области Евгении Борисове, вокруг которого в последние дни разгорелся скандал. Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Борисов приобрел виллу в Марбелье (Испания) за почти €4 млн якобы для своей матери-пенсионерки.

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Мосийчук также утверждает, что одесский военком отдыхал в Марбелье в период с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023-го.

Главный редактор Цензор.нет журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что жена Борисова в 2022 году купила Мерседес-Бенц G63 AMG за восемь миллионов гривен, продав до этого за 6 млн Мерседес-Бенц GLS 580 2020-го года выпуска.

Бутусов отметил, что Борисов уже много лет сидит на одной должности.