Начальнику Одесского ТЦК грозит до 12 лет тюрьмы. За вознаграждение он давал указания не призывать 3 мая, 10:48 ГБР (Фото:ГБР/Facebook)

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования (бывшие военкоматы). Согласно данным, он за вознаграждение давал указание подчиненным не призывать тех или иных людей.

Об этом ГБР сообщило в среду, 3 мая.

Сейчас военкома отстранил от исполнения обязанностей. По факту злоупотребления должностным лицом служебным положением в условиях военного времени (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины) открыли производство. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет тюрьмы.

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Следователи устанавливают круг причастных и проверяют информацию о состоянии семьи начальника Одесского ТЦК, не соответствующих заработку.

1 мая ОК Юг сообщили, что назначили служебную и профильную проверку военкома. Имя не называют, но, вероятно, речь идет о Евгении Борисове, вокруг которого в последние дни разгорелся скандал.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Борисов купил виллу в Марбелье (Испания) за почти 4 млн евро якобы для своей матери-пенсионерки. А журналист Юрий Бутусов говорит, что жена Борисова в 2022-м купила Мерседес-Бенц G63 AMG за 8 миллионов гривен, продав до этого за 6 млн Мерседес-Бенц GLS 580 2020 года выпуска.

