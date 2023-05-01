«Ребят просили дать взятку». Как наказывать тех, кто незаконно выдал и получал «белые билеты»? Разговор NV с Маси Найемом о коррупции в армии

1 мая, 08:18
NV Премиум
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Маси Найем, украинский военнослужащий и адвокат (Фото:Наталья Кравчук, NV)

Маси Найем, украинский военнослужащий и адвокат (Фото:Наталья Кравчук, NV)

Автор: Алексей Тарасов

В сети разгорелся скандал вокруг возможной коррупции среди украинских военкомов. Речь идет о начальнике Одесского территориального центра комплектования — полковнике Евгении Борисове.

Расследование (пока только журналистское) установило, он очень неестественно обогатился за последний год этой широкомасштабной войны, а мать и жена владеют роскошной недвижимостью в Испании.

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Известный адвокат и военнослужащий Маси Найем в интервью Radio NV рассказал, знает ли он о коррупции в территориальных центрах комплектования, и предложил, как решить эту проблему.

Теги:   Коррупция Интервью NV Мобилизация Военкомат Военкоматы Военком Маси Найем Радио NV Взятка Война России против Украины ТЦК

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