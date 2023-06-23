В Раде инициируют проверку всех ТЦК в стране на фоне скандала с военкомом Одесской области 23 июня, 11:13 Давид Арахамия (Фото:Слуга народа)

На фоне скандалов с руководителем Одесского областного ТЦК и СП полковником Евгением Борисовым глава парламентской фракции Слуга Народа Давид Арахамия заявил, что инициирует проверку всех центров территориального комплектования и социальной поддержки в Украине, а также пообещал обратиться к правоохранителям.

Об этом политик написал в своем Telegram.

«Как член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициирую рассмотрение этого случая [наличия имущества в Испании у родственников руководителя Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, — ред.] и детальное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования», — сообщил Арахамия.

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Политик добавил, что инициирует обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкоматов всех областей, а также отметил, что «в шоке от происходящего цинизма».

Руководитель Одесского областного ТЦК и СП полковник Евгений Борисов уже не впервые попадает в поле зрения журналистов и правоохранителей. В мае 2023 года стало известно о наличии у его родственников элитного имущества в испанской Марбелье на сумму в 4 миллиона евро, а также о его выезде с территории Украины во время военного положения якобы на отдых в декабре 2022 года.

В ОК Юг сообщали, что скандального военкома отстранили на время проведения расследования ГБР, в котором того подозревают в незаконном обогащении и коррупции. Однако потом сообщили, что Борисов был заграницей на законных основаниях и продолжает выполнять свои обязанности.

