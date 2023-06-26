«Путин потерял лицо». Рахманин рассказал о трех версиях причины неудачного бунта Пригожина и его последствиях — интервью NV 26 июня, 19:32 NV Премиум Евгений Пригожин выезжает из Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Народный депутат Украины из фракции Голос, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV называет три версии того, почему произошел неудачный бунт главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, оценивает вероятность того, что на него влияла разведка иностранного государства и объясняет, какие вопросы по ЧВК Вагнер России теперь придется решать.



Нардеп считает, что бунт точно не был спектаклем и уверяет, что в краткосрочной перспективе он никак не отразится на ситуации на фронте.

Также Рахманин рассказал, кто должен уволить скандального одесского военкома Евгения Борисова, и почему государство так долго решает и никак не может решить системную проблему с военкомами.

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— У меня для вас есть две темы, которые бы я хотела с вами обсудить. Это потенциальная реформа военкоматов и так называемый бунт или мятеж, не знаю как правильно его сейчас называть, Пригожина в Москве, не дошел он точнее до Москвы. Давайте с этого и начнем. С вашей точки зрения, что это на выходных мы наблюдали: реальная попытка мятежа или это какой-то мог быть спектакль, который разыграл, возможно, сам Путин, чтобы проверить своих подчиненных на преданность ему?