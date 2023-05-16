Крупнейшая коррупция в судопроизводстве. Главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки на $2,7 млн: все о деле 16 мая, 13:26 Сюжет Всеволод Князев возглавляет Верховный Суд с декабря 2021 года, до этого был секретарем его Большой палаты (Фото:supreme.court.gov.ua)

15 мая стало известно о задержании главы Верховного Суда Украины Всеволода Князева по подозрению в получении взятки на суму почти 3 млн долларов. Это дело обещает стать одним из самых резонансных антикоррупционных расследований в истории независимой Украины.



Именно Верховный суд является высшим судебным органом в системе судов общей юрисдикции в Украине. Поэтому вероятная причастность Князева к коррупционным схемам делает его одним из самых высоких по статусу украинских чиновников, пойманных на взятке.

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" Это наиболее резонансное дело за период деятельности НАБУ и САП и крупнейшее разоблачение высшего должностного лица в судебной ветви власти", — заявил на брифинге 16 мая директор НАБУ Семен Кривонос.

NV рассказывает, что важно знать о деле Всеволода Князева и его карьерном пути.

Взятка на миллионы долларов: в чем подозревают главу и судей Верховного суда

Вечером 15 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в Верховном Суде, в которую были вовлечены руководство и, вероятно, судьи этого органа. В первом сообщении САП и НАБУ не были озвучены фамилии, однако упоминалось о получении «неправомерной выгоды» и были приведены фото нескольких десятков пачек с долларовыми банкнотами, разложенных на диване.

Одновременно несколько украинских изданий, среди которых УП и ZN, сообщили о первых деталях дела. Стало известно, что НАБУ и САП разоблачили главу Верховного Суда Всеволода Князева на попытке получить взятку в размере около $3 млн (впоследствии было уточнено, что речь идет о сумме $2,7 млн). Сообщалось о следственных действиях дома у судьи, а советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Князев задержан.

По информации источников ZN.UA в НАБУ, обыски прошли еще у 18 судей Верховного Суда. По данным журналиста Олега Новикова, в деле был задействован детектив под прикрытием. Теперь антикоррупционные органы должны подготовить представление в Высший совет правосудия для получения разрешения относительно дальнейших процессуальных действий в отношении судьи.

Геращенко уточнил, что по делу Князева идет речь о взятке от лиц, представлявших интересы бизнесмена Константина Жеваго.

Менее месяца назад, 19 апреля, Верховный суд Украины (ВСУ) вынес решение, касающееся интересов бизнесмена. «Константин Жеваго защитил свой главный актив», — писал тогда украинский Forbes. NV Бизнес уточнял, что суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.

Официальные данные НАБУ и САП о деле — результаты брифинга 16 мая

На брифинге 16 мая, в котором принял участие директор НАБУ Семен Кривонос и представители САП, были озвучены такие факты о расследовании дела Всеволода Князева:

глава Верховного Суда Князев — один из двух задержанных, в то же время «принимаются меры по проверке причастности других лиц к правонарушению»,

в то же время «принимаются меры по проверке причастности других лиц к правонарушению», 3 мая был передан первый транш взятки, 15 мая — второй транш , руководство Верховного Суда поймали « на горячем»; средства изъяты,

, руководство Верховного Суда поймали на горячем»; средства изъяты, предложение взятки действительно касалось судебного решения Большой палаты Верховного суда в интересах собственника группы Финансы и кредит Константина Жеваго,



следственные действия — в частности, относительно других судей — еще продолжаются, о подозрении пока не сообщено ни одному лицу, однако « оно готовится и будет вручено»;



однако оно готовится и будет вручено»; в целом речь идет о деятельности «преступной группировки», которую руководители НАБУ и САП называют « бэк-офисом Верховного суда»;



которую руководители НАБУ и САП называют информацию о деятельности группировки детективы получили в начале 2023 года, была проведена « колоссальная работу по документированию работы этого офиса, который прикрывался предоставлением легальных юридических услуг». «Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного суда, но и большинства судов на территории Украины», — объяснили представители САП на брифинге, добавив, что дополнительное расследование будет продолжено;

колоссальная работу по документированию работы этого офиса, который прикрывался предоставлением легальных юридических услуг». «Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного суда, но и большинства судов на территории Украины», — объяснили представители САП на брифинге, добавив, что дополнительное расследование будет продолжено; дело возбуждено по двум статьям о получении неправомерной выгоды ( ст. 368, ч. 4) и о предложении или обещании получения такой выгоды ( ст. 269, ч. 4), санкция предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Что еще стоит знать о решении суда в пользу Жеваго

19 апреля 2013 года Большая палата Верховного Суда отменила признание недействительным договора 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в компанию Ferrexpo Константина Жеваго, и передачу их бывшим акционерам предприятия.

В 2002 году компании, связанные с Константином Жеваго, приобрели указанные акции у четырех оффшорных компаний: Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Gilson Investments Limited. Впоследствии, после нескольких дополнительных эмиссий, а также принудительного выкупа акций у миноритариев, единственным акционером Полтавского ГОКа стала горнорудная компания Ferrexpo.

В 2005 году четыре компании обратились в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи и проведения допэмиссий. Компании просили, в частности, взыскать с Ferrexpo AG в их пользу пакеты акций в размере 12,1378%, 12,1378% и 6,5946% соответственно.

В свою очередь, Константин Жеваго отрицает причастность к ситуации вокруг Верховного суда, сообщает Интерфакс-Украина.



Реакция на дело Князева

Пленум Верховного Суда сообщил, что в связи с расследованием вокруг Всеволода Князева 16 мая соберется на внеочередное заседание.

Политолог Алексей Кошель в эфире Radio NV напомнил, что Верховный Суд Украины уже был реформирован, а выявленная в нем коррупционная схема — следствие половинчатых решений власти.

«Мне хочется даже больше не анализировать эту ситуацию, потому что факт коррупции налицо: все было четко продемонстрировано, вряд ли могут быть сомнения. Думаю, что во время обысков у других 18 судей мы также увидим пачки с долларами — возможно меньшее количество, возможно, в другой обстановке. Но факт коррупции имеет место», — отметил Кошель.



Вопрос, по его мнению, в другом, ведь речь идет об уже реформированном суде: «Проходила процедура отбора [судей], работал парламент, меняли законодательство. Мы видели по отдельным моментам, когда Верховный Суд в своих решениях проявлял независимость. <...> А с другой стороны, мы увидели, что коррупция никуда не делась. Вопрос в том, сделает ли власть, прежде всего парламент, вывод из этой истории».

Народный депутат и бывший спикер Дмитрий Разумков отметил, что 3 млн долларов — это «средняя цена боевого танка». «Коррупционеры такого масштаба, особенно во время войны, должны поселиться в тюрьме надолго», — считает Разумков.

Нардеп Ярослав Юрчишин, комментируя дело Князева, предостерег от «эмоций, диктующих простые решения».

«Уже сейчас полно постов о „расстреле для коррупционеров“, „судебная реформа — профанация“, „ваши конкурсы — как спине синие глаза“ и так далее. И это все на фоне диванов с фигурно выложенными купюрами, — заметил Юрчишин. — Эмоции зашкаливают: в то время, когда наша ПВО сбивает все ракеты над Киевом, в высшей судебной инстанции берут взятки миллионами. Даешь суд Линча, единственный достойны суд в наших условиях».

В то же время, он анализирует «слабые места» этого дела. «Легализовать «агента под прикрытием», особенно по делу «провокации взятки» очень сложно. Ну прямо вот даже не знаю примера, когда в украинском случае такое удалось. Следовательно, от прокуроров САП в первую очередь ожидается филигранная работа. В любом случае, это дело на годы даже в действующей юридической системе. Наша же лишь избавляется от постсоветского формалистического подхода «был бы человек — дело найдется», — напоминает Юрчишин.

По его мнению, «систему характеризуют не ошибки, а реакция на них». «Мы все аплодировали подозреваемому Князеву, когда он отстранил Львова, у которого обнаружили российский паспорт. Сейчас те же люди готовы его распинать, припоминая все вероятные грехи. Что вполне логично. Но если мы об институтах и процедурах, а не об „осанна-распни“, давайте подождем решения пленума Верховного Суда и Высшего совета правосудия. Первый должен был бы отстранить от должности, в идеале по просьбе самого Князева, и тех, кто фигурирует в производстве, второй — дать разрешение на следственные действия по всем подозреваемым судьям. Чтобы не было причины обвинять в конфликте интересов и коррупционной цеховой солидарности», — подчеркнул нардеп.

Кто такой Всеволод Князев

Юридическая карьера

Всеволод Князев, который 25 мая отметит свой 44-й день рождения, является главой Верховного суда Украины с 1 декабря 2021-го. Он также входит в состав Высшего совета правосудия и является судьей Большой палаты Верховного Суда.

Князев родился в Николаеве, получил несколько высших образований (имеет дипломы николаевского Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова и Одесской национальной юридической академии). Научное звание кандидата юридических наук получил в 2011 году, позже защитил докторскую диссертацию, стал доцентом и профессором.

В начале 2000-х получил право заниматься адвокатской деятельностью. Работал юрисконсультом, адвокатом, преподавал в Национальном университете кораблестроения в Николаеве.

Всеволод Князев / Фото: Судебно-юридическая газета

Путь в органах судебной власти Князев начал в 2013 году в родном Николаеве с должности судьи Николаевского окружного административного суда. Уже два года спустя, в 2015-м, он возглавил этот суд.

Позже Князев стал судьей Кассационного административного суда Верховного Суда, созданного после реформы 2016, а в 2017-м был избран секретарем Большой палаты Верховного Суда.

22 октября 2021 года Всеволод Князев победил на выборах нового главу Верховного Суда Украины. Голосование проходило тайно, Князев победил с большим отрывом. За него отдали голоса 98 судей, в то время как другие кандидаты — судьи Кассационного хозяйственного суда Владимир Погребняк и Олег Ткачук — получили 49 и 7 голосов соответственно. В общей сложности голосовали 168 судей, один отказался.

Князев начал выполнять полномочия главы Верховного суда с 1 декабря 2023 года. В этой должности он заменил Валентину Данишевскую, срок полномочий которой истек.

Семья и декларация

Всеволод Князев женат. Вместе с женой Юлией, которая является частным нотариусом, они воспитывают дочь Викторию и сына Владимира.

Согласно декларации, поданной в 2020 году, на тот момент Князев имел в Николаеве квартиру площадью 47,4 м² и жилой дом площадью 20,2 м². В Киеве он арендовал квартиру площадью 133 м². Жена Князева на момент подачи упомянутой декларации имела автомобиль Mercedes-Benz GLE 250, приобретенный в 2018 году. Им пользовался и сам судья.

За 2020 год Всеволод Князев получил зарплату в размере 2 957 485 грн в Верховном суде. На банковских счетах у судьи тогда находилось более 40 тыс. грн и $34 тыс.

В более поздних документах, в частности, в декларации о существенных изменениях имущественного положения за январь 2022 года (перед вторжением РФ) Князев задекларировал месячную зарплату в размере 214 278 гривен. Он также указывал, что продал недвижимость на 640 тысяч гривен.

Взгляды и заявления

В интервью в январе 2023 года, которое Всеволод Князев дал Судебно-юридической газете по итогам года полномасштабного вторжения России, он уверял: «Судебная система делает все возможное и невозможное для надлежащей работы судов в тех сложных условиях, в которых находится наше государство. начала полномасштабной войны И я считаю, что с этой задачей суды полностью справились. Граждане имеют доступ к правосудию, хотя его обеспечение на некоторых территориях является подлинным подвигом судей и работников аппаратов».

В этом же разговоре он рассказывал, что с апреля 2022 года, после вытеснения оккупантов из-под Киева, Верховный Суд работает в обычном режиме. В то же время, отмечал Князев, за прошлый год суд получил на рассмотрение на 31% меньше дел, чем в 2021 году. Это позволило сократить остаток дел в Верховном Суде и иметь в производстве около 20,5 тысячи дел на начало 2023 года.

Кроме того, Князев выражал надежду на скорейшее возобновление работы Высшего совета правосудия, и отмечал, что его первой задачей будет «решение вопроса о судьях-коллаборантах». «К сожалению, у нас есть несколько таких позорных эпизодов в судебной системе», — признавал он.

В декабре 2021 года Всеволод Князев, едва возглавив Верховный Суд, вступил в заочную дискуссию с секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Комментируя слова Данилова о том, что украинские суды создали «корпорацию» и «более опасны, чем олигархи», Князев сказал: «Почему в некоторых семьях мужчина приходит домой и начинает кричать на женщину или как-то еще притеснять ее? Так он хочет показать, что главный, а она должна ему подчиняться. Такие патриархальные парадигмы самоутверждения, к сожалению, еще существуют в других отношениях в нашем социуме, даже в политике. Поэтому мы показываем и будем показывать, что у нас тоже сила».