Высший совет правосудия разрешил арестовать экс-главу Верховного суда Князева 18 мая, 13:58 Всеволод Князев (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Высший совет правосудия в четверг, 18 мая, дал согласие на содержание под стражей экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки на $2,7 миллиона.

Об этом сообщает Суспільне.

Решение поддержали все присутствующие 14 членов ВСП. Сам Князев также был на заседании.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, комментируя наличие крупной суммы денег в его кабинете, он заявил, что это место не является режимно-секретным объектом и туда «может прийти фактически любой».

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Накануне Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в ВСП за разрешением взять под стражу экс-главу Верховного суда. Теперь САП может подать ходатайство в ВАКС относительно меры пресечения в виде содержания под стражей.



Дело Князева

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.



Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.

По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.



Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.