«Они хуже российского оккупанта». Судьи Верховного Суда не могут попасть в Евросоюз, они продадут и его — Давидюк 18 мая, 09:21 NV Премиум Здание Верховного Суда Украины, 16 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Коррумпированность таких судей, как глава Верховного Суда Всеволод Князев, превращает перспективу движения Украины в ЕС — в балканский сценарий «вечного ожидания», а судьи и дальше удерживают свою уникальную неприкосновенность, рассказал Radio NV Николай Давидюк, политолог.

— Скажи, пожалуйста, разоблачение судьи Князева побуждает тебя больше доверять украинским судам, потому что, видишь, разоблачают их, или меньше доверять?

— Я думаю, что оно способствует больше доверять антикоррупционным органам, которые его брали, меньше доверять судьям. Но точно дает надежду, что это начало реформы суда, реальной реформы. Не назначение высоких зарплат, когда ты просто им предпринимаешь попытку легализации их расходов, а реально реформы суда, когда судьи независимы. Потому что если делают просто имитацию, они просто берут деньги и прислуживают олигархам, как это данный кейс нам и показывает, даже несмотря на то, что здесь пресс-служба говорит.

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