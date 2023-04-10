«Как вы себе это представляете?» Подоляк опроверг информацию о том, что США «прослушивали» Зеленского 10 апреля, 19:51 Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг информацию СМИ о том, что "утечка" секретных документов Пентагона может повлиять на планы Украины по контрнаступлению, а также о «прослушке» президента Владимира Зеленского.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на опубликованные документы Пентагона сообщил, что США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским и в конце февраля он якобы «предложил нанести удар по местам дислокации российских войск в Ростовской области, использовав беспилотники».



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CNN также утверждал, что из-за «утечки» Украина уже изменила ряд своих военных планов.

В эфире телемарафона в понедельник, 10 апреля, Подоляк отметил, что контрнаступление еще только готовится, поэтому разговоры о том, что кому-то четко известны планы Украины на поле боя, «выглядят, мягко говоря, странно».

По его мнению, то, что в СМИ называют секретными документами, на самом деле является аналитическими оценками того, как нужно относиться к определенной проблематике — например, Тайваня, Корейского полуострова и так далее. А о том, что Украине не хватает определенного вооружения, украинское руководство говорит открыто, добавил Подоляк.

«Конечно, это не путает никакие планы [контрнаступления], потому что они еще разрабатываются», — заявил он.

Подоляк также назвал «странной» информацию о «прослушке» США президента Владимира Зеленского, учитывая профессиональную работу украинских разведчиков, спецслужб и Госспецсвязи.

«Как вы себе представляете прослушку президента в его кабинете? [Во-вторых], в чем был бы смысл говорить об этом президенту Украины? Это так не работает. Президент — это стратегия. На Ставке обсуждается: для нас приоритетно а, б, в. Военные докладывают: мы это можем сделать, у нас для этого достаточно инструментов, это мы будем делать. Нет смысла просто так абстрактно [заявлять] — „а давайте побомбим Ростовскую область“», — сказал советник главы ОП.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.