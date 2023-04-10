Украина изменила ряд военных планов из-за утечки секретных американских документов — CNN
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила ряд своих военных планов. В то же время в Украине «слитую» информацию называют фейком, подготовленным российскими спецслужбами.
Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
Согласно данным издания, опубликованные в последние недели секретные документы Пентагона свидетельствуют о масштабах шпионажа США по своим союзникам и оппонентам, что серьезно беспокоит американских чиновников.
Они опасаются, что эти разоблачения могут поставить под угрозу важные международные отношения.
Некоторые документы раскрывают масштабы американского прослушивания ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину. Другие документы разоблачают проникновение США в Министерство обороны России и российский ПИК Вагнер из-за перехвата коммуникаций и человеческих источников.
Другие данные раскрывают ключевые места в украинской обороне, противовоздушной обороне, численности и готовности батальонов в критический момент войны. Это может поставить под угрозу Украину, когда она готовится к контрнаступлению против России и снизит доверие к разведывательному сотрудничеству между США и Украиной.
По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за этой утечки. Пентагон приложил усилия для оценки последствий утечки, и министерство продолжает изучать и оценивать вероятность документов. Официальные лица США также информировали союзников и партнеров об этой утечке и усилили контроль за потоком информации.
6 апреля в соцсетях появились секретные документы по подготовке Украины к контрнаступлению при поддержке США и других западных союзников. В Украине информацию называют фейком, подготовленным российскими спецслужбами.
После этого социальные сети обнаружили новую партию секретных документов, якобы описывающих принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китае и на Ближнем Востоке.