В Bellingcat предположили, что РФ не причастна к утечке секретных документов Пентагона 10 апреля, 12:43 В Пентагоне произошла утечка секретных документов, в том числе и о войне в Украине (Фото:Tom Brenner/File Photo/Reuters)

Россия не причастна к утечке секретных документов Пентагона, большая часть которых касается войны в Украине, заявил журналист Bellingcat Алек Толер.

Об этом он написал в своем Twitter, комментируя информацию Reuters о том, что за этим может стоять Кремль.

«Судя по разговорам с людьми, которые следили за утечкой в течение последних месяцев, Россия никак не могла стоять за этим», — отметил Толер.

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Он также предположил, что источником утечки мог стать «какой-то парень на Discord-сервере, который пытался произвести впечатление на 20 своих друзей-геймеров».

Издание WP смогло идентифицировать пользователя, который, вероятно, стал источником утечки и залил фотографии в Discord. По данным журналистов, пользователь с ником Buy Mao живет в Южной Каролине. Дверь дома, зарегистрированного на отца этого пользователя открыл мужчина, но отказался отвечать на вопросы.

В доме, зарегистрированном на его мать, никто не открыл дверь.

Аккаунт в Twitter, использующий тот же никнейм и аватар, что и публиковавший слитые данные аккаунт Discord, написал что он «нашел некоторую информацию с ныне заблокированного сервера и передал ее».

6 апреля New York Times написала, что в разных соцсетях распространяется ряд секретных военных документов США месячной давности, якобы содержащих оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке украинских военных в контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Часть их, где содержатся данные и потери Украины и России, по оценке источников NYT, похожа на сфальсифицированную.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию секретных документов США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

По данным CNN, из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила ряд своих военных планов.