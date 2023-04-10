США шпионили за Зеленским — CNN проанализировал «утечку» документов Пентагона 10 апреля, 09:53 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

"Утечка" документов Пентагона показала, что США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет CNN, проанализировав 53 из них.

В своем докладе американская разведка ссылается на данные радиоразведки. Как пишет СNN, в одном из документов говорится, что в конце февраля Зеленский якобы «предложил нанести удар по местам дислокации российских войск в Ростовской области, использовав беспилотники», поскольку у Украины нет оружия дальнего радиуса действия для атаки на такое расстояние.

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Как сообщает CNN, эти разведданные могут объяснить публичные комментарии США о нежелании предоставлять Украине ракетные системы дальнего радиуса действия из-за опасений, что Киев будет использовать их для нанесения ударов по территории России. В начале февраля министр обороны Алексей Резников уверял, что Украина гарантирует: западное оружие для атак по территории РФ использовать не будут.

Комментируя информацию о возможном шпионаже со стороны США, близкий к Зеленскому источник телеканала сказал, что «это неудивительно, но украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой информации».

6 апреля New York Times написала, что в разных соцсетях распространяется ряд секретных военных документов США месячной давности, якобы содержащих оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке украинских военных в контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Часть их, где содержатся данные и потери Украины и России, по оценке источников NYT, похожа на сфальсифицированную.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию секретных документов США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной против Украины, Китаем и Ближним Востоком.