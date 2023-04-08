Второй раз за несколько дней. В США «слили» новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке — NYT 8 апреля, 02:20 Вооруженные силы Испании тренируют украинских военнослужащих в Бургосе (Фото:REUTERS/Vincent West)

Социальные сети обнаружили новую партию секретных документов, якобы описывающих принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китае и Ближнем Востоке.

Об этом пишет The New York Times.

Это второй крупный «слив» за несколько дней, вызвавший беспокойство в Пентагоне и смятение в администрации Байдена.

Аналитики считают, что утечка более 100 конфиденциальных документов может причинить значительный ущерб национальной безопасности США.

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Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой заявил, что утечка представляет серьезную угрозу для системы безопасности и может помешать военному планированию в Украине.

Один из чиновников отметил, что документы могли поступить не от украинской стороны, поскольку у них не было доступа к конкретным планам, имеющим маркировку офисов Объединенного штаба Пентагона.

Второй чиновник заявил, что расследование утечки будет возможно после того, как будет определено, кто из чиновников имел к ним доступ.

The New York Times также сообщает, что Пентагон расследует утечку секретных документов, связанных с планами США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению, и называет это первым известным «прорывом» российской разведки с начала полномасштабной войны, который может нанести ущерб обмену разведданными между Украиной и США.