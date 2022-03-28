Украина может принять решение о нейтральном статусе на референдуме — Зеленский 28 марта, 02:01 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:.instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может принять решение о нейтральном статусе на референдуме. Это связано с тем, что соответствующие изменения в Конституцию заняли бы минимум год.

Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

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"… Обязательно должен быть референдум в Украине (о нейтральном статусе в случае получения гарантий безопасности – ред.). Почему? Потому что у нас есть закон о референдумах. …Гарантии безопасности предполагают нейтральный статус, а это конституционные изменения… Это две сессии (парламента — ред.)", — сказал он.

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По его словам, референдум - это шаг быстрее, чем внести изменения в Конституцию.

«Поэтому референдум — потому что только народ может принять решение, что будет такой статус и гаранты. Референдум состоится в течение нескольких месяцев, а изменения в Конституцию будут проходить минимум год, согласно нашему действующему законодательству. Минимум год», - добавил Зеленский.

Отвечая на уточняющий вопрос, Зеленский отметил, что украинские беженцы в других странах тоже смогут проголосовать на референдуме.

Однако он подчеркнул, что важно, «чтобы это не была еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум», говоря о гарантиях безопасности.

«Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезное соглашение, которое будет подписано там, где пункты гарантий безопасности, всеми гарантами этой безопасности. Оно обязательно должно быть ратифицировано парламентами стран-гарантов, это два. И обязательно должен быть референдум в Украине», – сказал Зеленский.

Вместе с тем президент подчеркнул, что проведение референдума невозможно, пока на территории Украины присутствуют российские войска.

"Никто никогда, с точки зрения конвенции, не засчитает результаты этого референдума, если на территории страны находятся войска или вооруженные незаконные формирования, или законные формирования другого государства без какого-либо юридического фундамента. Это невозможно», - подчеркнул он.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что главным пунктом при переговорах с Россией является вопрос гарантий безопасности и нейтралитета, безъядерного статуса Украины. По его словам, украинская сторона готова пойти на него.