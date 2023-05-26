Коррупционный скандал с Князевым. Верховный суд выбирает нового председателя на внеочередном пленуме 26 мая, 11:36 Верховный суд Украины (Фото:Wikipedia)

После разоблачения экс-главы Верховного суда Всеволода Князева во взяточничестве инстанция выбирает нового руководителя и заместителя.

О начале заседания внеочередного пленума сообщает Укринформ.

Сообщается, что на заседании присутствуют более 140 судей из 165.



Было выдвинуто предложение об отложении пленума как минимум до 2 или 15 июня, которое поддержали 24 человека, однако «за» продолжение заседания высказались 119 участников заседания, поэтому оно продолжилось.

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На должность главы ВС претендуют судьи Станислав Кравченко, Наталья Коваленко, Альберт Езеров, Иван Мищенко.

15 мая СМИ сообщили, что председателя Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона.

16 мая НАБУ и САП подтвердили задержание Князева и подготовили ему подозрение.

18 мая Высший совет правосудия разрешил его арестовать.

Сам Князев назвал дело против него «местью за определенные действия».



В тот же день экс-главу Верховного Суда арестовали.



23 мая пресс-служба ВС объявила о проведении пленума для избрания нового председателя вместо Князева.