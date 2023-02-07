Есть надежда, что Зеленский способен «посадить за решетку троих лучших друзей» — Грицак 7 февраля, 15:26 Ярослав Грицак надеется, что президент Украины Владимир Зеленский (на фото) сможет подать украинцам пример борьбы с коррупцией (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Историк Ярослав Грицак в интервью NV предположил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет стать лидером, который подаст украинцам пример того, что «коррупция не толерируется сверху».

«Действительно, иногда важно посадить за решетку троих лучших друзей, если они этого заслуживают. Петр Порошенко этого не сделал, но есть надежда, что на это способен Владимир Зеленский, поэтому важны такие прецеденты, как дело Николая Тищенко, кума [главы ОП Андрея ] Ермака или заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Для президента это как будто близкие люди, но он их увольняет», — сказал Грицак NV.

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Он добавил, что остается вопрос, готов ли Зеленский наказывать тех из своих друзей, кто доказанно является коррупционером.

«Должен быть четкий сигнал от государства: смотрите, мы ведем себя так, и ожидаем, что и вы, граждане, будете вести себя так же», — подчеркнул Грицак.

Народный депутат Николай Тищенко, являющийся кумом главы Офиса президента Андрея Ермака в конце января спровоцировал скандал, поехав в разгар войны в Таиланд.

После волны общественного возмущения Тищенко в тот же день уволили с должности заместителя главы фракции Слуга народа и исключили из партии. На следующий день его исключили из фракции СН.

Президент Владимир Зеленский после скандала с Тищенко напомнил, что чиновники, нардепы и все госслужащие могут выезжать за границу только в соответствии с решением СНБО, которое 23 января запретило чиновникам выезд за границу без уважительной причины.

24 января был уволен заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который сам написал соответствующее заявление.

В октябре 2022 года канал BIHUS.Info обнародовал видеосюжет, в котором рассказал, что с весны Кирилл Тимошенко периодически ездил на внедорожнике Chevrolet Tahoe — одной из десятков машин, которые компания General Motors передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий.

После огласки ситуации Тимошенко подтвердил, что за последние месяцы проехал на этом автомобиле около 40 000 км в рабочих поездках по всей Украине и заявил, что в дальнейшем пользоваться этим авто не будет.

Он также обратился в Государственное управление делами, чтобы автомобиль передали в один из прифронтовых регионов, где он будет использоваться в гуманитарных целях. Тимошенко также объяснил, что переданные Украине Chevrolet Tahoе не бронированы, поэтому он не видел смысла в том, чтобы передавать их именно на фронт.

Журналисты УП заметили Тимошенко за рулем другого автомобиля - Porsche Taycan, стоимостью около 100 000 долларов. В комментарии журналистам замглавы ОП заявил, что это не его собственное авто, а одалживал он его у непубличного бизнесмена Вемира Давитяна. Тимошенко добавил, что использовал этот автомобиль 3-4 раза и вернул его несколько месяцев назад.

В конце концов Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило провести проверку относительно Тимошенко. «На правительства наших партнеров есть определенное давление — Россия использует нарратив, что Украина является государством, где не выстроены механизмы предотвращения коррупции, а потому не нужно оказывать нам помощь. А партнерам нужно объяснить своим избирателям, почему эта помощь оказывается. Потому нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе», — объяснил такую проверку глава НАПК Александр Новиков.

Журналист УП Михаил Ткач также выяснил, что, по крайней мере, с лета 2022 года Тимошенко живет в «одном из топовых загородных поселений, популярном среди представителей украинской элиты».

В комментарии УП Кирилл Тимошенко отметил, что арендует имение по соображениям безопасности, поскольку его собственное жилье находится в опасном, учитывая регулярные ракетные обстрелы, месте.

В июне 2020 года Кирилл Тимошенко, как заместитель главы ОП, возглавил координационный совет программы Велике будівництво — наиболее амбициозной инициативы Владимира Зеленского до полномасштабного вторжения России. Поскольку именно Тимошенко стал « лицом» программы, именно ему чаще всего впоследствии адресовали вопросы наиболее спорных расходов в пределах Великого будівництва или подобных инфраструктурных проектов.

