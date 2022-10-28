Замглавы Офиса президента Тимошенко ездит на Chevrolet Tahoe, который передали для гуманитарных целей — Bihus 28 октября, 01:50 Кирилл Тимошенко сообщил, что автомобиль находится на балансе государства (Фото:Кадр из видео канала Bihus.info/YouTube)

Заместитель главы Офиса президент Кирилл Тимошенко пользуется в служебных целях автомобилем Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей.

Об этом сообщает канал Bihus.info.

Тимошенко сообщил, что один из 50 переданных автомобилей находится на балансе Государственного управления делами, которое занимается Офисом президента.

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«Я действительно езжу на Chevrolet Tahoe, это автомобиль Государственного управления делами, это не мой личный автомобиль или еще кого-то. Это на балансе государства, Государственного управления делами, которое обеспечивает автомобилями и Офис президента», — заявил Тимошенко.

Он отметил, что использует автомобиль только для поездок по регионам. Журналисты утверждают, что Тимошенко ездит на автомобиле и по Киеву.

«Эти Chevrolet Tahoe небронированные, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль», — сообщил Тимошенко.