«Коля Том Ям». Скандальная поездка нардепа Тищенко в Таиланд стоила ему места в партии Слуга народа — подробности 26 января, 19:06 Сюжет Николай Тищенко (Фото:Sonya Koshkina (official) / Telegram)

Народный депутат Николай Тищенко в очередной раз стал фигурантом истории, ударившей по его репутации. Но впервые последствия оказались губительными для карьеры — после объявления о встрече нардепа с украинскими гражданами в Таиланде его уволили с должности заместителя председателя фракции Слуга народа в Верховной Раде и исключили из партии.



NV рассказывает, что Тищенко делал в экзотической стране в разгар войны и какими скандалами запомнился за годы политической деятельности.

На странных берегах

26 января утром по киевскому времени на сайте посольства Украины в Таиланде появилось объявление. «Уважаемые граждане Украины! Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд. Мероприятие состоится 27 января в 16:30 по адресу: Hotel Novotel, 566 Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, 10330 Bangkok».

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То, что заместитель главы депутатской фракции Слуга народа оказался в Азии, а украинское дипломатическое учреждение организует мероприятия с его участием, стало неожиданностью как для коллег Тищенко по фракции, так и для оппозиции. Не далее чем 23 января Совет нацбезопасности и обороны на фоне скандала с отдыхом замгенпрокурора Алексея Симоненко в Испании принял решение об ограничении выезда за границу госслужащих, правоохранителей и народных депутатов.

«Тищенко в Таиланде? А как же запрет от президента? Значит, ошивался там еще раньше? Позор», — написала в Facebook нардеп от СН Марьяна Безуглая.

«Спикер Верховной Рады блокирует командировки оппозиции. После указа Зеленского о безвыезде женщины-госслужащие не могут навестить детей за границей. Но для Коли и Ко — безвиз», — пожаловалась в Twitter народный депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко.

Глава парламента Руслан Стефанчук поспешил заметить, что не имеет отношения к визиту Тищенко в страну, известную своими курортами. «Николая Тищенко никуда за границу не отправлял. Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я, как председатель Верховной Рады Украины, не подписывал», — отметил он в соцсетях.

Тем временем журналисты и блогеры упражнялись в шутках на тему поездки Тищенко к избирателям в далекой диаспоре.

"Там на Мальдивах еще, говорят, есть проблемы взаимодействия представителей украинской общины с мини-барами в гостиничных номерах. Николай, не медлите. Там близко», — иронизирует журналист Украинской правды Михаил Ткач.

«Теперь он Коля Том Ям», — пошутил председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков, напомнив насмешливое прозвище Тищенко Коля-Котлета.

Реакция фракции и Тищенко

Во второй половине дня над Тищенко сгустились тучи. «Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений: 1. Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции Слуга Народа. 2. Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции. 3. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии Слуга Народа», — сообщил в Telegram в 16:14 глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

В 16:27 лидер провластной партии Шуляк разместила в соцсетях объявление об исключении Тищенко из политсилы.

Сам нардеп пока никак публично не комментировал свое превращение во внефракционного, что можно объяснить разницей во времени — в Бангкоке на пять часов больше, чем в Киеве.

Однако Соня Кошкина из LB.ua опубликовала дневную переписку Тищенко во внутрифракционном чате, где он искренне удивляется недовольству коллег. По словам нардепа, он путешествует по Азии в рамках… группы дружбы Украина-Вьетнам, которую возглавляет. «Я провел и провожу титаническую работу. Был уже в разных странах. В Таиланде вообще нет посла, людей, украинцев, около 2000, забыли от слова вообще, люди обратились — я не отказал», — пишет Тищенко.

Он утверждает, что даже не думает о знаменитых местных пляжах.

Творческий путь

Ресторатор и телеведущий Николай Тищенко проявил интерес к политике в преддверии парламентских выборов 2019 года. Как представитель команды Владимира Зеленского он выиграл голосование в столичном округе 219.

В Раде стал одним из заместителей лидера фракции Давида Арахамии.

За три с половиной года каденции Тищенко не раз попадал в сомнительные, а порой забавные ситуации, но все время сохранял влияние в политсиле. Многие связывали это с его близкими отношениями с главой Офиса президента Андреем Ермаком — они являются кумовьями.

Апрель 2020 года — во время карантина ресторан Тищенко Велюр продолжал работать, несмотря на запрет, туда, в частности, приезжали другие парламентарии.

Июнь 2020 — нардеп «отличился», раздавая лимоны пострадавшим от взрыва газа в доме на Позняках в Киеве.

Март 2021 — во время довыборов в Раду в Ивано-Франковской области Тищенко устраивал сцены в избиркоме, путал Прикарпатье с Закарпатьем и пытался обыскивать присутствующих на предмет наличия оружия.

Апрель 2021 — вечеринка в честь дня рождения супруги Тищенко в ресторане киевского отеля Fairmont вскоре после вспышки новой волны ковида спровоцировала взрыв возмущения.

Июнь 2021 — потасовка в парламентской столовой между Тищенко и «слугой» Александром Куницким.



Сентябрь 2021 — Тищенко силой вытащил бывшего коллегу по фракции Гео Лероса из-за трибуны во время его выступления в Верховной Раде при обсуждении Вагнергейта.

Октябрь 2021 — нардеп заявил, что говядину в Киеве можно купить по 20 гривен, а гречку — по 12 гривен за килограмм.

Июль 2022 года — обмен обвинениями между Тищенко и Безуглой привел к увольнению первого сдолжности руководителя Закарпатской ячейки Слуги народа. Безуглая в частности обвиняла коллегу в незаконном получении наградного оружия.

P.S.

По состоянию на 18:30 26 января объявление о встрече Николая Тищенко с избирателями в Бангкоке все еще размещено на ресурсах украинского посольства в Таиланде.

Глава ОП Ермак опубликовал твит, в котором не назвал фамилий, но подчеркнул важность ответственности во время войны: «Тот, кто забывает об этом — получает скорую реакцию. Так будет с каждым, кто позволит себе забыть, независимо от имен и должностей».