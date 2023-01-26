Поездка в Таиланд. Тищенко уволили с должности замглавы фракции Слуга народа и исключили из партии 26 января, 16:18 Николай Тищенко (Фото:Николай Тищенко/Facebook)

Народного депутата Николая Тищенко уволили с должности замглавы фракции Слуга народа и исключили из партии после его поездки в Таиланд в четверг, 26 января.

Рассмотрение вопроса об увольнении Тищенко анонсировал глава фракции Давид Арахамия. Он заявил о созыве срочного заседания для его исключения и обратился к главе партии Елене Шуляке с аналогичной просьбой.

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Через несколько минут об увольнении нардепа с должности сообщила спикер фракции Слуга народа в Верховной Раде Юлия Палийчук, об исключении из партии — Шуляк.

26 января посольство Украины анонсировало поездку Тищенко в Таиланд, где на 27 января у него якобы запланирована встреча «для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины». Это возмутило пользователей соцсетей, журналистов, общественных деятелей. Сам Тищенко свою поездку еще не комментировал и на исключение из Слуги народа не реагировал.



Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко он за границу не отправлял и распоряжение на командировку в Таиланд не подписывал.



Николай Тищенко не раз попадал в скандалы. В июле 2022 года его отстранили от должности главы Закарпатской областной организации партии. Полномочия досрочно прекратили после обращения народного депутата Марьяны Безуглой, в котором, в частности, речь шла о нарушении им устава Слуги народа.



Среди других самых громких скандалов с участием Тищенко — работа во время карантина его ресторана Велюр, празднование во время карантина дня рождения жены и драка с нардепом Гео Леросом.