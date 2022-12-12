Скандал с Porsche Taycan: НАПК проводит проверку в отношении Кирилла Тимошенко 12 декабря, 13:13 Стоимость машины, за рулем которой был замечен Кирилл Тимошенко, $100 тысяч (Фото:ОПУ)

Сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводят проверку в отношении заместителем руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Об этом в интервью Цензор.net сообщил глава НАПК Александр Новиков.

Проверка связана с публикациями СМИ о том Тимошенко был замечен за рулем Porsche Taycan последней модели стоимостью $100 тысяч.

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Согласно данным журналистов, автомобиль принадлежит непубличному бизнесмену Вемиру Давитяну.

Также утверждалось, что Тимошенко арендует особняк на почти 1200 квадратных метров с собственным выходом к водоему, который принадлежит владельцу крупного строительного бизнеса Игорю Никонову.

Сам же замглавы ОПУ объяснил, что живет там «по соображениям безопасности», поскольку его собственное жилье расположено в «опасном месте», которое может быть подвергнуто ракетным обстрелам со стороны РФ.

«НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ. Если мы хотим получить миллиарды долларов на восстановление Украины и на военную помощь, гарантирующую нашу победу в этой войне, мы должны гарантировать нашим западным партнерам подотчетность органов государственной власти… Партнерам нужно объяснить своим избирателям, почему эта помощь оказывается. Потому нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе», — заявил Новиков.