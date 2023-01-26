«Вынужден повторить для тех, кто плохо услышал». Зеленский отреагировал на поездку Тищенко в Таиланд 26 января, 22:39 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 26 января, прокомментировал скандал вокруг народного депутата Николая Тищенко, который оказался в Таиланде после решения СНБО об ограничении выезда за границу народных депутатов.

Глава государства сказал, что «вынужден повторить для тех, кто плохо услышал»: любой выезд за границу чиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других госслужащих «должен быть согласно соответствующему решению СНБО [от 23 января], которое вы все видели».

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«Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо», — подчеркнул он.

Ранее в Госпогранслужбе заявили в комментарии Укринформу, что Тищенко выехал из Украины законно, а после решения СНБО о запрете на пересечение границы госслужащим Кабмин должен в течение пяти дней наработать изменения.

«Сейчас пропуск граждан через границу происходит только в пределах норм законодательства Украины, которое регламентирует Правила пересечения границы и действует на момент пересечения границы лицом», — заявили в пресс-службе ГПСУ.



В четверг посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу Николая Тищенко с «представителями украинской общины» 27 января «для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия».

После волны возмущения в обществе Тищенко в тот же день уволили с должности замглавы фракции Слуга народа и исключили из партии.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко никуда за границу не отправлял и распоряжение на командировку в Таиланд не подписывал.

Шеф-редактор издания Lb.ua Соня Кошкина опубликовала сообщения, которые, по ее словам, Николай Тищенко отправлял в чат Слуги народа на фоне скандальной поездки в Таиланд.

По ее информации, Тищенко написал, что «работает в рамках группы дружбы Вьетнам и с послами ездим по азиатскому региону», а в Таиланде оказался «проездом на пару дней» после просьбы живущих там украинцев. Сам нардеп пока не комментировал скандал.

Совет нацбезопасности и обороны ограничил выезд госслужащих за границу 23 января. Кабинету министров поручили разработать для них новые правила пересечения границы в течение пяти дней — они могут выезжать из Украины только в «реальную служебную командировку».