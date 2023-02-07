«Россия должна быть лишена суверенитета». Ярослав Грицак — о смерти «путинменов» и языкового вопроса и о будущих условиях существования РФ 7 февраля, 09:15 Эксклюзив NV Историк Ярослав Грицак уверяет, что развалить Россию будет сложно, однако ее можно разбить и объясняет как. (Фото:Наталья Кравчук)

С какой именно войной следует сравнивать полномасштабное вторжение, почему Украине нужны «хорошие русские» и каковы шансы на распад РФ, — об этом в разговоре с NV рассуждал историк Ярослав Грицак.

Ярослав Грицак сполна переживает свою судьбу одного из самых известных современных публичных интеллектуалов страны: этого историка уважают и критикуют, называют слишком левым и либеральным, или недостаточно левым и либеральным одновременно. Он же сам отмечает, что радуется своей возможности быть свободным в мыслях и высказываниях в демократической стране.

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Автор более 500 научных публикаций, доктор исторических наук и профессор Украинского Католического Университета, Грицак последний год много путешествует по Украине и, рефлексируя великую войну, говорит о будущем не меньше, чем о прошлом.

В интервью NV историк искренне и страстно размышлял об изменениях, которые несет война для Украины и Европы, возможностях мира, коррупции и «хороших» россиянах.

— Выход из империй редко бывает простым и бескровным. Как историк, вы предчувствовали неотвратимость большой войны в Украине. Или в 2022 году она уже казалась призраком?

— Я не предчувствовал. У меня было другое ощущение, что с конца 2010-х — начала 2020-х годов мы повторим движение, которое страны Европы прошли в 1930-х. Что мы где-то совсем близко к началу 1939 года, только с Россией в качестве страны с огромным ресентиментом. И у меня был большой вопрос — пойдем ли мы дальше или вернемся назад. Так что ощущение угрозы было, но ощущения того, что война начнется, не было. Наверное, потому что я действительно боялся такого сценария, и он мне казался почти невероятным. Мы двигаемся в этом направлении, но сможем разминуться с войной — это было моим предчувствием.

Но есть другая логика событий — если проходят два поколения и люди уже на опыте не знают, что такое война, то риск начала новой войны увеличивается. Потому что нет ощущения, что война — это страшная стихия, а есть ощущение, что война — это что-то великое, прекрасное и справедливое. Обратите внимание, Владимир Путин не знает, что такое война. Он не был в армии, родился после войны, как и все последующие поколения, проповедующие войну с экрана телевизора, из фильмов, из компьютерных игр. Для них война — это нечто увлекательное, похожее на спортивный матч. Те, кто не на фронте, включая президента РФ, так ее и воспринимают. Неудивительно, что именно большая война стала настолько легким решением для того напряжения, что накопила Россия за эти годы.

— Чем стала война в Украине для Европы, считавшей невозможной войну в центре континента в XXI веке?

— Если мы говорим о памяти двух-трех поколений, то Европа в этом смысле была склеротической, потому что считала большую войну уже невозможной, пусть и имела на это объективные основания. После Второй мировой впервые появилась зона мира, где войны стали невозможными — это старая Европа. Уже было ясно, что ни Франция с Германией, ни Франция с Англией, связанные тесно экономикой и правом, больше никогда не будут воевать. Казалось, что нельзя вернуться назад к войне, и был забыт главный принцип: хочешь мира — готовься к войне.

Это было первое общество, жившее богато и комфортно, и считавшее, что чем лучше ты живешь, тем меньше у тебя потребности воевать. Именно такие надежды они возлагали на Россию, потому что после распада СССР россияне стали лучше жить и развиваться. Зачем им воевать? Оказалось наоборот, русский человек сказал: «У меня теперь есть хорошая машина, но где же моя империя?». Размышление, что мир связан с экономическим благополучием, оказалось наивным. Потому что войны случаются, и мы это очень часто видим, в момент наибольшего экономического подъема. Старая Европа войну упустила, но сейчас она активно пробуждается, конечно, с опозданием.

Произошедшее в Германии, когда она решила предоставить Украине танки Leopard — это невероятная, страшная для немцев эволюция, потому что целые поколения их воспитывались в пацифизме, в исторической вине по отношению к России. И вот эта поколенческая реальность быстро меняется сейчас.

Сказав это все, я должен добавить, что война сильно меняет баланс сил. И Украина сейчас растет в очень заметного игрока. И есть отчетливое опасение в старой Европе, в первую очередь во Франции и Германии, что появление новой Украины после войны, возможно, в союзе с Польшей, может резко изменить баланс центра Европы. Центр Европы постепенно мигрирует с запада на восток, они об этом не говорят открыто, но между собой об этом говорят и опасаются, потому что они уже имеют пример Польши: она становится активной на континенте. А тут еще появится победившая Украина.

— Мы сейчас много говорим о коррупции, которая также является определенным продуктом исторической и институциональной памяти. Способно ли украинское общество преодолеть коррупцию, пережив войну?

— Я думаю, что коррупция сильно связана с историей. Если у вас долгое время есть чужая власть и эта власть агрессивна и воинственна, то коррупция в стране будет очень высокой. Потому что коррупция — это способ преодоления препятствий: ты коррумпируешь того, кто не позволяет тебе что-либо сделать. Чем более на долгий срок насилие приходит на определенную территорию, тем дольше коррупционные практики будут определять там жизнь. Украина жила в условиях внешнего насилия под властью России несколько веков, поэтому коррупция для нас стала настолько привычной.

Коррупция — тяжелая и затяжная болезнь, и от нее нет хорошего лекарства. Но есть одно эффективное — она преодолевается сверху. Есть коррупция по требованию, а есть коррупция добровольная. На нижних слоях общества коррупция добровольна: ты даешь деньги, потому что хочешь что-то получить за это, это почти купля-продажа. В то время как сверху коррупция обязательна, как часть определенных отношений и эти суммы не сравнимы с теми, что внизу.

Поэтому должны быть знаки и положительные примеры того, как коррупция не поддерживается сверху. Действительно, иногда важно посадить за решетку трех лучших друзей, если они этого заслуживают. Петр Порошенко этого не сделал, но есть надежда, что на это способен Владимир Зеленский, поэтому важны такие прецеденты, как дело Николая Тищенко, кума [ председателя ОП Андрея ] Ермака или заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко. Для президента это близкие люди, но он их увольняет. Остается вопрос: готов ли Зеленский наказывать тех из своих друзей, кто доказано, является коррупционером? Должен быть четкий сигнал от государства: смотрите, мы ведем себя так, и ожидаем, что и вы, граждане, будете вести себя так же.

И есть понятная оговорка, что общество очень быстро возвращается на свои привычные пути, как только кончается угроза. И важно понимать, будет ли этот порыв, который внешне выглядит очень положительным, постоянным? Чтобы он был постоянным, нужны рабочие институции, которые его фиксируют — те же антикоррупционные органы. Но все то, что мы имеем сейчас, создает хорошие условия, нет, не побороть коррупцию, потому что это в принципе невозможно, но существенно ее снизить.

— Лишит ли война украинское общество образа советского и постсоветского человека, привыкшего не брать на себя ответственность за жизнь, ждать сильную руку, требовать распределять все благо и не любить тех, кто лучше или богаче?