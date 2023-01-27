«История политического фрика». Скандал с Тищенко и его наказание стали выгодными и приятными для многих — Владимир Фесенко 27 января, 15:23 Эксклюзив NV Николай Тищенко (Фото:Слуга народа)

Владимир Фесенко, политолог, рассказал в эфире Radio NV, как ситуация вокруг Николая Тищенко и очередной скандал, вызванный им, стали приятным и удобным поводом устроить показательное наказание для нардепа.

— Было сложно Слуге народа не реагировать на поездку Тищенко. Уже когда Зеленский вышел и сказал, что: я запрещаю государственным служащим ездить заграницу. И здесь проходит три дня и Николай Тищенко выныривает где-то из песков Тайланда, то, конечно, здесь было трудно не отреагировать. Если бы власть не отреагировала, то, безусловно, это было бы большим репутационным пятном на самой власти.

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— На самом деле, скажу, что здесь нет никакой сенсации. То, что произошло с Тищенко, — это очередное проявление этого политического фрика, сама эта ситуация. Это не в первый и не в последний раз — это его стиль, это человек скандал. Но он попал под горячую руку и под ситуацию, когда уже есть указ президента о запрете поездок за границу, и, я так понимаю, личное возмущение президента такими фактами.

Поэтому не отреагировать на поездку Тищенко в Тайланд было невозможно. Так что это, я бы сказал, показательное наказание. Не просто символическая порка, а именно показательное наказание. Тищенко очень удобный объект для этого. Количество скандалов с ним уже накопилось и перешло в определенное качество, когда нужно было повысить и сам уровень наказания.

— Многие говорили в начале, особенно до полномасштабного вторжения, о каком-то влиянии Николая Тищенко внутри фракции, внутри партии, и его заметном присутствии даже среди близкого окружения президента. Это все шутки и преувеличения, действительно ли он имел такое большое влияние?

— Нет, создавал такое впечатление, такой ореол своего мощного влияния политического. У него были определенные связи с отдельными людьми в руководстве Офиса президента, но в окружение самого президента, подчеркиваю это, он никогда не входил. Никогда. Связи с людьми в руководстве партии, в руководстве Офиса президента у него были, но все же во фракции у него не было даже своей группы. Он был человеком заметным, пытался проявлять свое влияние, но ничего особенного у него не получалось.

Я просто напомню: он же хотел быть кандидатом в мэры Киева, но, в конце концов, именно склонность к разным эпатажным поступкам и неоднозначная его репутация обусловила то, что ему не дали возможность баллотироваться от партии на выборах мэра Киева. Потом он выбил себе место руководителя Закарпатской организации — это тоже плохо закончилось, как перед этим по Киевской организации.

Поэтому репутация даже внутри фракции у него была очень неоднозначная и скорее отрицательная. И потому, я думаю, что многие сейчас и во фракции, и в партии выдохнули с удовольствием, что избавились от него. Но так, чтобы это было без большого скандала. Он почему оставался [на должности] долго все-таки. Потому что скандалов было много, но он был лоялен, голосовал за все, что нужно, не был в оппозиции президенту, в отличие от некоторых бывших товарищей. Возможно, поэтому так долго и оставался в составе фракции. А сейчас это уже, я думаю, просто была красная линия и решение самого президента.

— Я думаю, что он останется в команде президента, в команде Слуги народа. Я имею в виду, он не будет под зеленым флагом сидеть в парламенте, но мы не исключаем, что он останется в этой команде. Что он уйдет в оппозицию — это я трудно себе представляю.

— Да, я думаю, что обиды у него будут. Если оскорбления не возобладают, то, да, я думаю, что он будет в статусе внефракционного депутата, я так понимаю. Но есть пословица: бизнес не может быть в оппозиции к власти. У нас оно не всегда работает — этот принцип, но вообще большинство бизнесменов понимают, что, если ты имеешь связи с властью, то лучше их сохранять. В этом смысле я думаю, что, скорее всего, Николай Тищенко не перейдет в оппозицию, но какие-то обиды, безусловно, после нынешней ситуации у него могут остаться.

— А как вы думаете, мне приходилось слышать такую версию, что, возможно, его просто подставили. Все прекрасно знали, где он и это сообщение, оно не просто так появилось на сайте посольства. То есть вопрос в том: Тищенко ли это сам для себя все сделал, ничего, никому не пришлось больше делать, или все-таки ему помогли это сделать, чтобы уже избавиться от него, потому что достал всех?

— Трудно сказать. Мне кажется, мы просто не знаем, здесь нужно спрашивать людей, которые осведомлены в деталях: когда он уехал в Таиланд?

— Украинская правда пишет, что он уехал 30 декабря.

— Тогда, я думаю, что у президента, скорее всего, появилась информация не только о Симоненко, но и о поездке Николая Тищенко. И то, что сам президент упомянул господина Николая, я думаю, тоже не случайно. То есть, была целая группа людей, которые, скажем так, позволили себе такие поездки. И это вызвало негодование Владимира Зеленского. А дальше уже партийному руководству стало понятно: если есть позиция президента, какой смысл прикрывать Николая?

Я думаю, что кто-то с удовольствием, кто-то спокойно, нейтрально, но они его принесли в показательную жертву. Поначалу действительно был инцидент с Симоненко. Указ президента уже появился позже. Если он уехал еще 30 декабря, здесь, конечно, логика другая. Но Николай Тищенко стал частью показательных кадровых решений: он объект удобный по разным причинам, и о нем стали так много говорить.

— Вы так немного приуменьшили его роль. Вы сказали: ну вот выбил он себе место руководителя Закарпатской организации Слуги народа. Вы знаете, не каждый депутат мог себе выбить такое место. Сначала выбил руководителя Киевской организации Слуги народа, потом — Закарпатской. Все-таки, я думаю, это не без какого-то влияния.

— Я согласен с вами. Я же говорю, у него были связи. Я во всяком случае не могу ни подтвердить, ни опровергнуть: кто-то говорил, что он давно знает Ермака. Хотя Ермак в нескольких своих интервью еще до начала войны, подтверждал, что они знакомы с Николаем Тищенко. Я думаю, по киевским делам, да, давно были знакомы. Но из-за частых инцидентов с Тищенко Ермак вынужден был дистанцироваться от него, но какое-то знакомство было. Он же не случайно стал, я напомню: он был избран депутатом по территориальному округу. Кстати, в одном округе был Сергей Лещенко.

Тогда выбирали почти всех, кто баллотировался от Слуги народа. Но то, что ему дали возможность баллотироваться от Слуги народа, это, да, связи, безусловно. И во фракции он был броской фигурой. Назначение на должность руководителя городской организации, я думаю, было связано с тем, что он предложил взять это на себя, скажем так. Это же организационные вопросы — деньги нужны для обеспечения работы. А поскольку среди киевских депутатов большинство людей новички, я думаю, что у них не было собственного организационного ресурса для такой работы и они особо и на это не претендовали.

Кто, например, имел такой ресурс, он, как правило, становился руководителем. К примеру, как один из известных журналистов, стал руководителем Киевской областной организации Слуги народа. Там тоже проблемы были. Так и здесь: наличие ресурса у Тищенко, денег, обусловили его определенное влияние, особенно на начальном этапе создания и работы партии Слуга народа в Киеве.