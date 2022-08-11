В плену у безумцев. Как это — жить под оккупацией, да еще возле крупнейшей АЭС Европы, которую россияне могут взорвать 11 августа, 13:34 Эксклюзив НВ Российские военные находятся на территории Запорожской АЭС и разместили там тяжелую технику (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жесткая оккупация, умноженная на радиационную угрозу масштабу Чернобыля, — в таких условиях, по словам Дмитрия Орлова, главы Энергодара, оказались жители его города

С 4 марта Запорожская атомная электростанция ( ЗАЭС) вместе с 50-тысячным городом Энергодар, в котором находится эта самая большая АЭС в Европе, оккупированы российскими войсками.

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В последние несколько недель россияне, разместившие тяжелую военную технику на территории станции, обстреливают отдельные объекты АЭС, обвиняя в этом ВСУ. Эти угрожающие действия, которые могут повлечь за собой выбросы радиоактивных материалов, серьезно обеспокоили как Украину, так и международное сообщество. Ко всему оккупанты заминировали часть территории АЭС и угрожают взорвать ее, если Украина попытается освободить станцию: мол, АЭС будет российской или не достанется никому. В случае подобных действий будет заражена огромная территория.

О том, как живет Энергодар, боятся ли люди возможной катастрофы и как ведут себя в городе оккупанты, НВ поговорил с мэром Дмитрием Орловым, который сейчас работает в Запорожье.

— Сейчас одна из наиболее острых тем — ситуация на Запорожской атомной электростанции. Вышло уже даже заявление министров иностранных дел G7, требующих вернуть контроль над ЗАЭС Украине. Как думаете, каковы намерения россиян по отношению к ней? Они специально всех запугивают возможной катастрофой, чтобы оказывать давление на Украину? Реально ли готовы пойти на это?

— Они предпринимают нелогичные шаги один за другим. Я вижу только, что они разрушают все. С середины прошлого месяца с территории атомной электростанции и близлежащих территорий они начали обстреливать Никополь, Марганец и другие города. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Для чего это делать? Или то, что они делали в конце прошлой недели — обстреливали из минометов город Энергодар и обстреливали атомную станцию. Есть пострадавшие, разрушение гражданской инфраструктуры, инженерных сооружений. Это привело к тому, что [в Энергодаре] уже месяц или даже больше нет газа. Это тоже действия оккупантов. Для чего это делать? Сейчас они заявляют, что заминировали все ядерные объекты и не дадут при процессе деоккупации, чтобы эти объекты остались невредимыми. Оперируют такими фразами, что либо это будет Россия, либо здесь будет "выжженная земля". Это заявления, которые на голову не налезают. Самое время международным организациям и международному сообществу, имеющему хоть какое-то влияние, включаться и делать какие-то шаги, кроме высказывания беспокойства, как они всегда делают.

То, что мы видим по факту, что с территории города Энергодар начали массово уезжать люди, выезжают и специалисты атомной станции. Со временем может произойти кадровая проблема, она уже где-то на грани.

— Я хотела как раз об этом спросить. На АЭС ведь работают наши сотрудники, украинские?

— Да. Работают наши специалисты, имеющие соответствующие лицензии на определенную деятельность, и это такие специалисты, которых в стране больше нет. Если оператор, имеющий лицензию на эксплуатацию ядерной установки по 1-му энергоблоку, то на 2-м он не имеет права работать. У него нет лицензии на 2-й. Нельзя привезти с других станций или из других стран специалистов и сказать, что теперь они будут делать то же на этом блоке — это просто невозможно, не говоря уже о том, что оборудование там другое.

Из оккупированного Энергодара уже выехала половина населения, остальные живут без газа и тепла (на фото – очередь в отделение Приватбанка в городе) / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

— Россиянами заменить наш персонал не получится?

— У них физически нет такой возможности. До 24 февраля на ЗАЭС работало 11 тыс. работников. Это большая численность. Где найти аналогичных работников? Для понимания: чтобы подготовить одного начальника смены блока, нужно 16 лет только учиться. То есть не работать, а только учиться. Атомная станция — это не объект, который можно поставить на паузу, а потом восстановить, когда там будет достаточная кадровая составляющая. Кадры должны быть здесь и сейчас. Сейчас есть возможность организовать сменную работу, потому что был запас кадрового потенциала. Но мы можем столкнуться с проблемой, когда невозможно будет провести ротацию персонала. Поскольку люди будут выезжать в подконтрольные ВСУ территории и работать будет некому.

— В каких условиях сейчас там работают люди? Ведь на территории станции находятся и российские военные, и их техника. Они это сами подтверждают.

— Да, техника находится. Есть военные с оружием и с боекомплектами, есть и тяжелая техника, которую они прячут либо у блоков, либо даже завозят в машинные залы энергоблоков. Специалисты работают под бешеным психологическим давлением. Есть даже случаи, когда прямо из проходной или из кабинетов выводят руководящий административный состав и обычных работников, и вывозят их в подвалы, кого-то возвращают, но не всех, к сожалению. Уже есть даже такие, что 3-й месяц сидят в подвалах и неизвестно ни их состояние здоровья, ни местонахождение. Есть случаи, когда избили так, что человек не выжил. Я имею в виду водолаза гидроцеха, доставленного в больницу в состоянии комы, — через несколько дней он умер.

— Ситуация вокруг Запорожской АЭС пугает людей и в Киеве, и Европе. А что с Энергодаром? Как люди воспринимают эту ситуацию?

— Если говорить о том, что они делают, у них желание только одно — выехать из города безопасно. Сегодня я был в логистическом центре города Запорожья, там встречали энергодарцев. Они говорят, что после того, как прямо у их дома пролетели снаряды, они схватили все необходимое и уехали. Трое суток ехали и приехали уже сюда — в Запорожье, на подконтрольную ВСУ территорию. В городе осталась примерно половина населения. Если в дооккупационный период было 53 тыс., то сейчас уже половина уехала.

— Какие самые большие проблемы в городе? Газа нет?

— Газа нет, к сожалению, не только в Энергодаре, но и во многих городах. Потому что оккупанты не допускают ремонтные бригады к магистральному газопроводу для того, чтобы восстановить газоснабжение. Не работает Запорожская тепловая станция, она предоставляла горячую воду и снабжала теплом треть города. Сейчас уже прорабатываем вопросы по доставке конвекторов и бойлеров, чтобы оказать такую помощь, если не будут по параметрам проходить отопительный сезон. По коммунальным предприятиям нам удается обеспечить их расходными материалами. По горючему также работа ведется, по обеспечению им работы коммунальщиков. Несколько раз в месяц нам удается доставить горючее с подконтрольной территории.

— Ваш первый заместитель Иван Самойдюк уже более четырех месяцев находится в плену. Есть ли какая-нибудь информация о нем? Где он находится и что с ним?

— С 19 марта никакой информации о первом заместителе Самойдюке Иване Игнатьевиче нет. Где он и состояние его здоровья тоже неизвестно. Из неофициальных источников (и это информация месячной давности) он жив и находится не в Энергодаре, на временно оккупированной территории в другом месте, но до сих пор оккупанты его держат. Будем надеяться, что он жив и здоров.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов говорит, что оккупанты репрессируют местное население / Фото: DR

— Недавно оккупанты заявили, что началась подготовка к проведению референдума по присоединению Запорожской области к России. Ведется ли подготовка в Энергодаре? И в чем она проявляется?

— Где-то три месяца они собирали персональные данные. Поскольку все персональные данные и все базы согласно распоряжениям руководящих соответствующих структур высшего звена были уничтожены или перевезены в более безопасное место на подконтрольную территорию. Они столкнулись с проблемой, что если даже проводить референдум, то надо иметь какую-то базу, — и так понятно, что туда никто не придет. То есть, им требовалась какая-то персональная база данных. Ее они выманивали месяца три, а то и четыре, раздавая незащищенным слоям населения — пенсионерам и пожилым людям — по 10 тыс. рублей в обмен на персональные данные.

Что касается подготовительных действий, то мне неизвестно, какие именно действия ведутся, кроме того, что публиковали в соцсетях, что где-то в Мелитополе прошел некий общий сбор всех коллаборантов, принявших решение о проведении этих мероприятий. Но дату они не объявили. Провести референдум — это большая работа. Это работа, которую нужно выполнять специалистам своего дела. А у них согласившийся с ними сотрудничать кадровый состав коллаборантов достаточно слабый. Они не могут организовать работу какого-нибудь детского садика или школы, не то, что провести референдум.

— А как действует репрессивная машина в Энергодаре? Вы сказали, что по подвалам людей забирают. Есть ли у оккупантов какая-то тюрьма?

— Они используют для этого отдел полиции, помещения СБУ, есть еще несколько подвалов и на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне есть помещения, где они собирают людей, которые, по их мнению, имеют проукраинскую позицию. Их там пытают, выбивают из них признание по поводу «любви к русскому миру», которые показывают потом по российскому телевидению. Но мы видели этих людей до оккупации и до того, как они побывали в этих застенках. Они в два раза похудели, все избиты, понятно, для чего и как эти признания выбиваются у людей. Это ведь не военные, это обычные гражданские люди.

— Чтобы вы рекомендовали жителям оккупированного Энергодара сейчас в этой ситуации? Уезжать при любых условиях?

— Мне бы не хотелось призывать к массовой эвакуации, потому что я понимаю, что это приведет к паническим действиям и это не только Энергодара коснется. Поэтому я воздержался бы от таких громких призывов. Об Энергодаре и находящихся в оккупации энергодаровцах о работниках атомной электростанции никто не забыл и не забудет никогда. Сейчас топ-новость во всем мире — это то, что происходит на крупнейшей атомной станции Европы. Мы видим, что Вооруженные Силы Украины уже определенные шаги делают, их ощущают даже в Энергодаре и в населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей — это мы тоже все видим. Мне бы хотелось сказать, что они настоящие герои, пусть держатся и дальше, как держались до этого. А все коллаборанты и все сотрудничающие с оккупантами пусть не думают, что им это сойдет с рук. Правоохранительные органы отрабатывают каждый случай. Если они думают, что об этом никто не узнает, то они в этом не правы. Вся информация, все факты собираются, и никому не удастся избежать ответственности. Куда они будут убегать после того, как Энергодар и Запорожская атомная электростанция будут деоккупированы, пусть решают для себя уже сейчас. Ибо предателей не любят ни в одной стране. И в Энергодаре тоже им жить спокойно не дадут.

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