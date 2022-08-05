«Серьезные повреждения». Россияне второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС — Энергоатом
Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС)
Вечером в пятницу, 5 августа, российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Это уже второй обстрел станции за день.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
По информации ведомства, было три «прилета» по Запорожской АЭС. Снаряды были выпущены по площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
«Оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Имеются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность. В настоящее время пострадавших нет», — заявили в Энергоатоме.
Также в ведомстве обращают внимание на то, что перед обстрелом сотрудники Росатома покинули территорию станции. Вероятно, они знали о готовящемся обстреле.
Украинский персонал Запорожской АЭС находится на месте и выполняет все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и устраняет последствия повреждений.
В пятницу, 5 августа, около 14:30 были зафиксированы три «прилета» возле промышленной площадки ЗАЭС.
В свою очередь, мэр Энергодара Дмитрий Орлов написал в Telegram, что российские войска также обстреляли кварталы города со стороны ЗАЭС.
С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами.
Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.
В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.