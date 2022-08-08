«Будет выжженная пустыня»: войска РФ заявили о готовности подорвать ЗАЭС — Энергоатом 8 августа, 13:22 РФ пытается шантажировать мир ядерной катастрофой (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские захватчики уже в открытую угрожают миру ядерным терроризмом, утверждая, что готовы подорвать заминированную Запорожскую АЭС в случае своего отступления.

Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в Энергоатоме.

В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майор Валерий Васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, заявил, что «здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня».

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«Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо русской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ — мы должны выполнить его с честью!» — обратился он к своим солдатам.

В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что оккупанты действительно заминировали ядерный объект.

При этом войска РФ неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

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