Удар РФ по Никопольскому району был нанесен с территории Запорожской АЭС — Ермак 10 августа, 10:08 По жилым домам было выпущено около 80 реактивных снарядов (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Ракетный обстрел войсками РФ Никопольского района Днепропетровской области во вторник ночью, 9 августа, был совершен с территории захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, опубликовав фото с последствиями удара.

«Никопольский район. 80 реактивных снарядов по жилым домам. Страна-террорист продолжает воевать с мирными людьми. Трусливые россияне не могут ничего больше сделать, поэтому бьют по городам, подло скрываясь на Запорожской АЭС. Никто из них не избежит наказания. Известны фамилии россиян, отдающих приказы и исполняющие их. Несколько поколений россиян будут отвечать за все это зло», — написал он у себя в Telegram-канале.

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Как рассказал ранее глава Днепропетровской ОВА Николай Лукаш, в результате российского обстрела в Мировской громаде пострадали двое мирных жителей.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС, которая является крупнейшей в Европе, еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС и даже угрожала подорвать ее, в случае наступления украинских войск.

Инфографика: НВ

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