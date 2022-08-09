«Есть четкий план». При катастрофе на Запорожской АЭС эвакуируют жителей трех областей — ОВА 9 августа, 23:56 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции эвакуации подлежит население в радиусе 50 километров вокруг нее.

Об этом заявил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона.

Он уточнил, что при такой ситуации будет эвакуировано около 275 тысяч человек. Это касается жителей Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

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«Есть четкие планы эвакуации населения в тех ситуациях, когда может возникнуть ЧС ядерного характера на территории Запорожской АЭС. В мирное время были проработаны эти планы… По этим планам отселению подлежат 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей», — отметил он.

По его словам, реакторы на ЗАЭС достаточно надежны, они рассчитаны на разные ситуации и могут выдержать удары. В то же время ситуация с хранилищем отработанного ядерного топлива сложнее.

В Энергоатоме ранее обнародовали заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майора Валерия Васильева, который пригрозил, что, если российским войскам придется отступать с ЗАЭС, то они оставят там «выжженную пустыню».

Также отмечается, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что оккупанты действительно заминировали ядерный объект.

В связи с этим председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал мировое сообщество ответить на угрозы РФ, поскольку на кону не только судьба Украины, но и всей планеты.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.

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