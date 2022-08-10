Страны G7 призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС 10 августа, 14:56 Россия устраивает провокации на Запорожской АЭС (Фото:ЗАЭС/Facebook)

Главы МИД стран G7 призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС.

«Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС ее законному суверенному владельцу, Украине, а также вернула контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации», — говорится в заявлении.

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В G7 подчеркнули, что украинский персонал на ЗАЭС должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления.

«Опасность для региона представляет собой продолжающийся контроль России над АЭС», — добавили там.

Министры стран G7 также отметили усилия главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по «укреплению ядерной безопасности в Украине».

«Персонал МАГАТЭ должен иметь возможность безопасного и беспрепятственного доступа ко всем ядерным объектам в Украине, а также напрямую и беспрепятственно взаимодействовать с украинским персоналом, ответственным за эксплуатацию этих объектов. Безопасность всех лиц, осуществляющих эти усилия, должна быть обеспечена для укрепления ядерной безопасности, физической безопасности и гарантий в Украине», — резюмировали в G7.

Инфографика: НВ

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

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