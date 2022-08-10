Страны G7 призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

10 августа, 14:56
Россия устраивает провокации на Запорожской АЭС (Фото:ЗАЭС/Facebook)

Россия устраивает провокации на Запорожской АЭС (Фото:ЗАЭС/Facebook)

Главы МИД стран G7 призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС.

«Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС ее законному суверенному владельцу, Украине, а также вернула контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации», — говорится в заявлении.

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В G7 подчеркнули, что украинский персонал на ЗАЭС должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления.

«Опасность для региона представляет собой продолжающийся контроль России над АЭС», — добавили там.

https://www.youtube.com/watch?v=9t00Y935evs&feature=emb_title

Министры стран G7 также отметили усилия главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по «укреплению ядерной безопасности в Украине».

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«Персонал МАГАТЭ должен иметь возможность безопасного и беспрепятственного доступа ко всем ядерным объектам в Украине, а также напрямую и беспрепятственно взаимодействовать с украинским персоналом, ответственным за эксплуатацию этих объектов. Безопасность всех лиц, осуществляющих эти усилия, должна быть обеспечена для укрепления ядерной безопасности, физической безопасности и гарантий в Украине», — резюмировали в G7.

Инфографика: НВ

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

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Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   G7 Запорожская АЭС Ядерный шантаж Война России против Украины

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