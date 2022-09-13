Хорошо бы посмотреть на руины Кремля. О чем говорили участники встречи YES — репортаж НВ 13 сентября, 07:38 Эксклюзив НВ Почти 400 гостей, включая президента Владимира Зеленского, представителей правительства и многих депутатов СН, собрала 17-я ежегодная встреча YES в Киеве (Фото:пресс-служба YES)

На частично тайном форуме Ялтинской европейской стратегии 400 гостей слушали, как Владимир Зеленский размышляет о профессии «украинец», а британский историк Нил Фергюсон мечтает увидеть руины путинской империи

До позднего вечера 10 сентября в Украине в тайне держали два важных события. Первое из них — контрнаступление ВСУ на Харьковщине, которое превратилось в сплошной позор для Путина и его «второй армии в мире».

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Вторым тайным событием стала 17-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES), которую традиционно организует Фонд Виктора Пинчука.

В этом году мероприятие проходило 9−10 сентября в режиме реальной встречи в одной из гостиниц Киева.

На YES побывали первые лица Украины, включая президента Владимира Зеленского. А также влиятельные иностранцы: президент Латвии Эгилс Левитс, премьер Польши Матуеш Моравецкий, гендиректор турецкой компании Байкар Халук Байрактар и многие другие зарубежные политики, дипломаты, историки и эксперты.

Ради безопасности 400 гостей, съехавшихся на YES, организаторы запретили его участникам и журналистам сообщать что-либо о форуме в режиме реального времени, передавать новости или публиковать фото и видео. Всё это стало возможным только после окончания встречи.

На площадке YES его участники обсуждали господствующие в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе настроения относительно войны, а в кулуарах искали подтверждение информации, что ВСУ освободили Балаклею, Купянск и Изюм.

«Мы не крабы»

«В следующем году в Ялте», — сейчас это звучит как реальный план", — отметил бизнесмен и основатель YES Виктор Пинчук, открывая 17-ю встречу.

До 2014 года форумы Ялтинской европейской стратегии действительно проходили в Крыму. После оккупации полуострова YES перебралась в Киев. Но сейчас, впервые за восемь последних лет, перспектива возвращения форума на «историческую родину» стала выглядеть реальной.

Украинский президент заявил на форуме, что Европу и Украину ждет самая сложная зима / Фото: пресс-служба YES

«Мы не можем позволить себе остановиться», — начал свое выступление на конференции президент Владимир Зеленский. Несмотря на то, что большинство иностранных гостей находились в деловых костюмах и галстуках, глава государства не изменил свой военный дресс-код, придя в футболке цвета хаки и кроссовках.

Зеленский убеждал участников встречи, что Россия уже стала на путь исторического поражения. Но признал, что впереди будет самая сложная зима, как для Украины, так и для мира. «Зима определит наше будущее», — заявил президент. И спрогнозировал, что в это время года основными мишенями российских ракет станут предприятия, снабжающие людей теплом и электроэнергией.

Как будто в подтверждение этих слов 11 сентября, после того, как ВСУ освободили почти всю Харьковскую область, Россия ударила ракетами по Харьковской ТЭЦ. Следствием этих ударов стало обесточивание города, а также несколько регионов на востоке.

Оккупанты снова обстреляли харьковские объекты критической инфраструктуры и на следующий день, 12 сентября.

9 сентября Фарид Закария, американский журналист, писатель и ведущий CNN, поинтересовался у Зеленского о начале украинского контрнаступления и как далеко оно может зайти. «Контрнаступление началось 24 февраля, — ответил украинский лидер. — Кто-то повзрослел, кто-то изменился, кто-то захотел быть украинцем. Все стали одной профессии — украинец. Содержание этой профессии — выжить. И выход один — победить».

Президент подчеркнул, что украинская армия не собирается сдаваться и продолжит бороться за отвоевание захваченных территорий. «Потому что мы не крабы. Бочком или задом никто не пойдет», — подытожил он.

Президентская команда и люди из правительства в этом году были больше всего представлены на YES. А депутаты от разных фракций общались только в кулуарах.

Защищая свое

Обычно на встречах YES речь шла о внутренней и внешней украинской политике, но также поднималось и много глобальных тем — потепление или развитие технологий и инноваций.

Но в этом году основной темой была сама Украина: как она может выстоять, выжить, победить и восстановиться после окончания войны.

Известный американский историк Тимоти Снайдер впервые публично выступал на украинском языке. «Россия должна проиграть эту войну не только в пользу Украины, но и в пользу мира», — убеждал он.

А британский историк Нил Фергюсон заметил: несмотря на то, что Россия больше Украины и по площади и по численности населения, дело не в масштабе, а в том, «насколько империя сгнила». И с этим в РФ все как раз так, как нужно Украине — она сгнила.

Пока историки, анализируя прошлое, размышляли о том, что будет с Украиной, РФ и миром после войны, другие участники YES обсуждали более практические проблемы.

У российской армии до сих пор есть преимущество в количестве личного состава и в оружии, подчеркнула Анна Маляр, заместитель министра обороны. Украинская армия отличается интеллектуальным подходом к планированию операций. Также ВСУ соблюдают международное право, правила ведения войны и Женевской конвенции, в противоположность россиянам. Последние, по словам Маляра, ведут себя по-варварски: им проще действовать цинично и жестоко.

Подтвердил ее слова Сергей Цисарук, боец Азова, защищавший Мариуполь и получивший там ранения. Он рассказал собравшимся, что россияне в центре Европы создали настоящий концлагерь — колонию Еленовка Донецкой области. Там оккупанты содержат украинских военнопленных и применяют к ним пытки. Россияне до сих пор не передали Украине тела убитых ими во время теракта в одном из бараков Еленовки азовцев, а речь идет минимум о 50 пленных.

«Россия — страна-член ООН, но никто не может повлиять на нее», — отметил Цисарук.

Правда, панель, где выступали непосредственные участники боевых действий, вызвала гораздо меньше внимания публики и собрала совсем мало слушателей, в отличие от сессии о восстановлении украинской экономики.

Премьер Денис Шмигаль (слева) уверял всех, что Украину ждет экономическое восстановление / Фото: пресс-служба YES

Утром 10 сентября, после того, как уже стало известно, что ВСУ освободили Балаклею и Купянск, представитель украинского Генштаба рассказал участникам встречи: украинские силы показали, что противника можно побеждать и останавливать. Сейчас, по его словам, продвижение российских войск минимально, украинская армия ведет наступление по двум направлениям.

При этом представитель Генштаба добавил: всем следует понимать, что перспективы окончания войны — это не недели и не месяцы, а, по крайней мере, еще и следующий год.

Генерал Уэсли Кларк, главнокомандующий силами НАТО в 1997—2000 годах, анализируя ход войны за последние 200 дней, подчеркнул: хотя и не следует недооценивать противника, но российские силы действительно поразили своей некомпетентностью, а украинские — умением построить адаптивную оборону. «Это очень хорошая работа как руководства армии, так и рядовых бойцов», — подчеркнул он.

Через два дня YES украинские и западные эксперты давали ВСУ исключительно положительные оценки.

Но отечественные чиновники дали понять, что должны звучать не только теплые слова в адрес военных — их нужно подкреплять оружием.

Андрей Сибига, заместитель главы ОП, отвечающий за международное направление, отмечал участниками YES: самое важное, чтобы ситуация на фронте снова не перешла в фазу отложенной войны. Он прямо заявил, что больше всего сейчас нуждается Украина в плане военной помощи: систем противовоздушной обороны (ПВО) и тяжелой бронетехники. «Мы до сих пор не получили ни одного современного западного танка», — добавил Сибига.

Также Украина нуждается в реактивных системах залпового огня с радиусом действия до 300 км. «Украина не собирается нападать на Россию, мы защищаем свое», — подчеркнул замглавы ОП.

Вспоминая последние 200 дней войны, Сибига рассказал НВ: сначала очень мало лидеров и стран верили, что Украина удержится. Впервые украинским властям предложили создать «правительство в экзиле» еще на Мюнхенской конференции безопасности, то есть, за пять дней до полномасштабного вторжения россиян. «Тогда президенту впервые предложили остаться [за границей]. На что он ответил: я завтракаю в Киеве [перед вылетом в Мюнхен] и ужинаю в Киеве [вернувшись в тот же день в Украину]», — вспомнил Сибига.

Но Украина доказала, что умеет воевать. И теперь, по словам замглавы ОП, все западные партнеры признают: ВСУ эффективно использует вооружение, которое они получают.

Но сейчас, мол, самое важное — предотвратить усталость от Украины. «90 дней зимнего периода, когда Россия будет особенно давить, мы должны сохранить единство и устойчивость не только Украины, но и мира», — подчеркнул Сибига.

Контуры русской капитуляции

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк на YES объяснил: сейчас очевидно, что Россия очень боится поражения. Именно поэтому Кремль не называет войну войной, а до сих пор говорит, что идет спецоперация. «Если они не выиграют войну, это для них большой стыд», — считает эксминистр.

Уже сейчас генералы Путина стараются не брать на себя ответственность, ведь самое страшное для советско-российского генерала — командовать подразделением во время его разгрома: это равноценно не только концу карьеры, но и, скорее всего, аресту и тюрьме. Потому армия РФ остается очень централизованной.

ВСУ же, добавил Загороднюк, напротив, децентрализованы: у них есть нормальные командиры и нормальные подразделения.

К тому же у России огромные проблемы с привлечением новых сил — Кремль не объявляет мобилизацию. У РФ просто нет организационной способности привлечь в армию миллион людей, а в Украине есть. «Мы можем организовать войну всего народа против захватчиков, а они не могут», — пояснил Загороднюк. Поэтому эксминистр убежден: победа Украины — это только вопрос времени и высокой цены, ведь на фронте будут продолжать гибнуть украинские защитники.

Некоторые участники YES посетили Киевщину, где посмотрели последствия российской агрессии, в частности уничтоженный оккупантами самолет-гигант Мрія / Фото: пресс-служба YES

Собственно, на вопрос — что именно считать украинской победой? — участники YES тоже искали ответы. Будет ли считаться победой Украины возвращение к границам по состоянию на 23 февраля? Или это будет возвращение всех территорий, включая Донбасс, но без Крыма? Или восстановление территориальной целостности в границах 1991-го? Министр обороны Алексей Резников дал ответ без колебаний: «Это полное восстановление границ по состоянию на 1991 год. Крым, весь Донбасс — это Украина».

Также он убежден, что Россия должна заплатить за преступления, совершенные на территории Украины. Поэтому министр настоял: должен состояться международный трибунал и одного Путина на скамье подсудимых недостаточно.

Резников как опытный юрист заверил участников YES: Украина найдет пути, как юридически оформить акт капитуляции России. Он также не исключает, что такой документ будет подписывать не Путин, а кто-то из его преемников.

Несмотря на то, что западные гости еще несколько раз в том или ином виде спрашивали министра обороны о том, возможен ли компромисс с Россией и каким он должен быть, Резников и дальше отвечал коротко и четко: «Не может быть компромисса с РФ. Россия должна быть побеждена».

А какой будет украинская победа, министр описал на конкретном примере. «Когда я смогу сесть в самолет в Харькове и полететь им по внутреннему рейсу в Мариуполь, а оттуда в Херсон, а оттуда международным рейсом в Стамбул. Это означает, что в Украине безопасно», — пояснил он.

Такая аналогия, наверное, была наиболее понятна иностранным участникам конференции. По окончанию YES они отправились не в аэропорт Борисполь, как обычно было в предыдущие годы, а на железнодорожный вокзал. Оттуда поезд Укрзализныци должен был везти их на запад, в Польшу.

Нил Фергюсон на конференции признал: никогда не думал, что удастся собраться в Киеве в этом году. «Недавно я был в Риме, который заставляет тебя думать об империи. И думал, что было бы хорошо, если бы когда-нибудь по Москве ходили люди и смотрели на руины Кремля», — заметил он.

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