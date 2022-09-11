После победы Украина станет одной из самых мощных европейских наций — президент Латвии

11 сентября, 06:00
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Эгилс Левитс (Фото:Saeima/www.flickr.com)

Эгилс Левитс (Фото:Saeima/www.flickr.com)

Украина после победы в войне с Россией станет одной из самых мощных европейских наций и важной составляющей европейского сообщества. Партнеры должны поддержать Украину.

Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс на 17-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

https://www.youtube.com/watch?v=xrvM_FgYJVI

«Я полностью убежден — после войны, после украинской победы — Украина станет одной из самых мощных европейских наций. Мы должны поддержать Украину, мы должны сделать свой вклад в победу. Это наше общее бремя», — отметил Левитс.

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Президент Латвии подчеркнул, что будущий мир должен быть заключен на условиях Украины и должен основываться на международном праве.

«Не нам подталкивать Украину к каким-то переговорам, к какому-то компромиссу. Крепкий и продолжительный мир может наступить только на основании международно признанных ценностей и международного права», — подчеркнул президент Латвии.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Латвия YES Война в Украине Эгил Левитс Война России против Украины YES 2022

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