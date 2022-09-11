Война России против Украины — война не за территорию, а за идеи и людей — историк Тимоти Снайдер 11 сентября, 08:48 Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Война России против Украины ведется не за территории, а за идеи и людей, и Россия войну за идеи уже проиграла.



Об этом заявил профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер на 17-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Украина: На защите нашей общей свободы, организованной Фондом Виктора Пинчука.

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«На самом деле Россия проиграла войну за идею. Когда Путин начал агрессию против Украины, он заявил, что это Россия вроде бы представляет демократию, а не Украина. Мы объяснили на Западе, что это не так, что Россия не демократия», — сказал Снайдер.



Он сравнил президента Владимира Зеленского с отцом греческой демократии Периклом, а украинцев с древними греками.



«Когда я думаю об этой войне, я вспоминаю о Перикле. В раздумьях о готовности умереть за демократию он приходит к выводу, что свобода — это счастье. И люди, желающие свободы, готовы рисковать за нее жизнью, в отличие от тех, кто поддерживает тиранию. Эта война нам об этом напоминает, поскольку все мы знаем знаменитые слова президента Украины Владимира Зеленского: "Мне не нужно такси, мне нужно оружие"», — подчеркнул американский историк.

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