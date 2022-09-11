Резников на форуме YES ответил западным партнерам, выступающим за переговоры с РФ 11 сентября, 16:26 Резников ответил западным партнерам об условиях переговоров с Россией (Фото:Минобороны Украины)

Киев не воспринимает рекомендации западных партнеров начать «мирные» переговоры с РФ и требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

Такой тезис прозвучал от нескольких украинских чиновников во время 17-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), тайно состоявшейся в Киеве, сообщает Европейская правда.

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По информации издания, во время недавнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен привез послание от президента Джо Байдена о необходимости начать переговоры с Путиным.

В ходе форума YES несколько украинских чиновников публично отрицали такую возможность, хотя не стали признавать, от какого из партнеров поступали такие рекомендации, отмечает издание.

«Мы [за время войны] научились многому, и в том числе научились не доверять каким-либо разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры», — сказал, в частности, министр обороны Алексей Резников.

Кроме того, Резников уточнил позицию Украины относительно условий начала переговоров с РФ, добавив, что это новая позиция. Киев уже не согласится с тем, что он сам предлагал россиянам раньше.

«Я открою тайну… [на переговорах в Беларуси и Стамбуле в феврале-марте 2022 года] мы говорили россиянам: для того, чтобы дальше проводить переговоры и договариваться, вы должны вывести войска по состоянию на 23 февраля. Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант уже давно невозможен», — заявил он.

Теперь Киев требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

«Вариантов „на 24 февраля“ уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Go out», — подытожил Резников.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Москва и Киев в феврале-марте провели серию переговоров.

По словам украинских переговорщиков, сначала Москва выдвигала ультимативные требования, фактически требуя капитуляции Украины.

29 марта в Стамбуле состоялась очная встреча делегаций, по итогам которой украинская делегация презентовала идею новой системы гарантий безопасности для Украины в обмен на отказ Киева вступать в НАТО, которая предусматривала бы немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН.

Гарантии безопасности должны были временно не работать в отношении оккупированной до 24 феврали части Донбасса и Крыма.



Также украинская делегация предлагала создать отдельный переговорный процесс по статусу оккупированного РФ Крыма, который должен был продлиться 15 лет. Украина и Россия должны были обязаться в течение этого срока не использовать военные или вооруженные силы для решения вопроса Крыма.

Впрочем, дальнейшие переговоры между Украиной и РФ прекратились на фоне того, как Кремль после вывода войск с севера Украины сосредоточился на цели полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы ОП Михаила Подоляка, переговоры все это время шли исключительно по гуманитарным вопросам.

Но полгода спустя российские планы захватить всю Донецкую область к 15 сентября с большой вероятностью провалились.

В то же время ВСУ ведут активное контрнаступление на Харьковщине и за последние несколько дней сентября освободили уже больше территорий, чем Россия захватила с апреля.

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