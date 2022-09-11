В Киеве состоялся международный форум YES, среди гостей — премьер Польши, президент Латвии, советник Байдена по вопросам нацбезопасности 11 сентября, 12:30 На форуме присутствовали Эгилс Левитс, Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий (Фото:YES)

9−10 сентября в Киеве состоялась 17-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) — Украина: На защите нашей общей свободы.

Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из более чем 20 стран мира приняли участие в конференции, организованной YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.



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Как заявил основатель YES, бизнесмен Виктор Пинчук в приветственной речи, Украина борется не только за свою независимость, но и за будущее целой цивилизации.



«Украина с ее функционирующей рыночной экономикой является экзистенциальной угрозой для „постсоветского динозавра“. Это война не за территорию — это война, в которой враг хочет забрать у нас все — наш суверенитет, нашу государственность, нашу жизнь, само существование. Но этого не случится! Украина сражается в этой войне за независимость и будущее целой цивилизации», — сказал он.

Выступая с речью президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может и обязательно выиграет войну. Он также заявил, что эта зима будет тяжелой и решающей для Европы и мира, поскольку Россия активизирует свои усилия по прерыванию поставок энергии и продовольствия.

Он попросил мир оставаться сосредоточенным на успехе Украины и сохранять единство в ответ на угрозу России.



Позже Зеленский принял участие в дискуссии с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.



По словам Моравецкого, Украина сейчас борется за свободу всего свободного мира и общая победа Запада зависит от дальнейшей военной и финансовой поддержки.

«Любые промедления или сомнения только отдаляют победу свободного мира», — отметил он.



Как отметил президент Латвии, Украина после победы в войне с Россией станет одной из самых мощных европейских наций и важной составляющей европейского сообщества.

Также на форуме профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер выразил мнение, что война России против Украины ведется не за территории, а за идеи и людей. Он также сравнил Зеленского с отцом греческой демократии Периклом, а украинцев — с древними греками.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме заявил, что ВСУ должны самостоятельно определять, когда и как освобождать территории, оккупированные Россией в 2014—2015 годах. Цель США и союзников состоит в содействии достижению целей Украины.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, мужество и героизм украинских воинов должны изменить отношение стран-членов НАТО к перспективе членства Украины в Альянсе.

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