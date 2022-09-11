Грандиозный русский коллапс. Какое влияние на ход войны окажет разгром россиян на Харьковщине — экспертиза НВ 11 сентября, 16:32 Отступая на Харьковщине, россияне массово бросают свою технику (Фото:Facebook.com/GeneralStaff.ua/)

За пять дней ВСУ разорвали оборону россиян на востоке и уничтожили крупнейшую группировку врага. Этот успех уже кардинально переломил ход войны в пользу Украины.

Колосс на глиняных ногах — в таком виде предстала Россия перед всем мировым сообществом в начале сентября. Ее «вторая армия мира» в ходе полномасштабной войны уже экстренно отступала с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Но все же и после этого россияне имели возможность демонстрировать свою сильную сторону — способность вести массированный артиллерийский огонь, постепенно разрушая украинскую оборону на отдельных участках фронта на Донбассе.



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Однако затем с оккупационными войсками случилось то, что можно назвать грандиозным коллапсом в районе Изюма, который закончился грандиозным шухером.

В результате неожиданного наступления ВСУ практически прекратила свое существование одна из мощнейших группировок российской армии вторжения — изюмская. Она нависала над Славянском и Краматорском с севера, и должна была помочь оккупантам выполнить задание российского диктатора Путина — полностью «освободить» Донбасс до 16 сентября.

Теперь россиян в Изюме нет — зато там есть украинские войска. На то, чтобы провести подобную «ротацию», ВСУ понадобилось менее недели.

До этого украинские силы проявляли активность на Херсонщине, освободили несколько населенных пунктов. Потому медиа и эксперты постоянно говорили о начале большого контрнаступления на юге. И россияне, по данным разведки, начали перебрасывать туда войска с востока.

На херсонском направлении насчитывалось около 10 тыс. российских военнослужащих, а затем эта численность резко выросла до 25 тыс., рассказал НВ военный эксперт Олег Жданов. «Вот куда делись подразделения российских войск с восточных направлений», — уточнил он.

Тем большей неожиданностью для оккупантов стали события на Харьковщине.

«Была достигнута абсолютная тактическая внезапность, — пояснил Радио НВ военный журналист Юрий Бутусов. — Враг вообще не ожидал атаки именно в том месте, где атаковали наши войска, где произошел прорыв».

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