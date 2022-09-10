«Эта зима решит больше, чем 30 лет независимости». Мы видим контуры восстановления территориальной целостности Украины — Зеленский 10 сентября, 23:02 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая зима будет «тяжелым этапом», который определит будущее Украины и Евросоюза.



Об этом он сказал на Ялтинском форуме (YES).

По словам Зеленского, путь к освобождению всей украинской территории с каждым днем ​​становится все яснее.



«Мы видим контуры восстановления территориальной целостности Украины и долгосрочного обеспечения безопасности нашего народа. И знаем, что пройти этот путь — вполне реально», — заявил он.

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Однако президент отметил, что на этом пути есть определенные этапы, которые нельзя обойти.



«Это путь от Харьковской области, где сейчас люди, которые месяцы пробыли в оккупации, со слезами счастья приветствуют украинских воинов… Путь к нашим городам и селам, которые еще ждут возвращения украинского флага, а значит, возвращения свободы и безопасности. Мы не можем позволить себе остановиться», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что сейчас всех волнует ключевой вопрос, когда Украина пройдет этот путь и добьется победы.



«Ответ на этот вопрос может дать этап, который у нас прямо впереди. Я говорю откровенно: это будет трудный этап. Мы должны пережить эту зиму. Это 90 дней, которые станут испытанием для нашей веры в победу. Испытанием для нашей выдержки и единства, нашей способности защищать свободу и фундаментальные европейские ценности», — отметил президент.

Зеленский объяснил, что Россия делает все, чтобы в течение зимы сломить сопротивление Украины, Европы и всего мира.



«Это ее последний аргумент: жестокость зимнего периода, которая должна помочь, когда не хватает жестокости человека. И мы должны быть готовы — не сломаться, не разъединиться, не сойти со своего пути. Впереди 90 дней, которые решат больше чем 30 лет нашей независимости. 90 дней, которые решат больше всех лет существования Евросоюза. Эта зима определит наше будущее», — добавил президент.

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