Украина борется за будущее всей цивилизации — Пинчук 11 сентября, 00:56 Виктор Пинчук (Фото:Факты ICTV / YouTube)

Украина сейчас борется не только за свою независимость и за свое существование, но и за будущее целой цивилизации.

Об этом заявил основатель Ялтинской Европейской Стратегии, бизнесмен Виктор Пинчук на 17-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Украина: На защите нашей общей свободы.



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«Украина с ее функционирующей рыночной экономикой является экзистенциальной угрозой для «постсоветского динозавра». Это война не за территорию – это война, в которой враг хочет забрать у нас все – наш суверенитет, нашу государственность, нашу жизнь, само существование. Но этого не случится! Украина сражается в этой войне за независимость и будущее целой цивилизации», - сказал Пинчук.

Основатель YES поблагодарил западных партнеров Украины за поддержку и помощь нашей стране в войне против России и призвал участников форума консолидировать свои усилия для будущего Украины и цивилизованного мира.

«Благодарим всех гостей из заграницы за то, что прибыли в Украину. Приехать сюда, встретиться, говорить с украинскими героями – нашими солдатами, волонтерами, врачами – это очень смелый поступок. Мы должны взять на себя ответственность за наработку месседжей, которые мы донесем в Вашингтон, Лондон, Париж — основные столицы мира, чтобы Москва почувствовала этот результат. Мы должны генерировать новые идеи и должны попытаться заглянуть в будущее», – отметил Виктор Пинчук. Он также подчеркнул, что Украина обязательно победит и восстановит свой суверенитет в рамках международно признанных границ.

«Для меня большая честь помогать моей стране защищаться и защищаться. Очень важно для нашего поколения – защищать нашу страну», – подытожил он.

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