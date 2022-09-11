Героизм украинских воинов должен изменить отношение НАТО к перспективе членства Украины — Ермак на форуме YES 11 сентября, 08:25 В Киеве тайно прошел форум YES (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

Мужество и героизм украинских воинов должны изменить отношение стран-членов НАТО к перспективе членства Украины в Альянсе, считает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом он сказал во время 17-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), тайно состоявшейся в Киеве.

«Украина никогда не отказывалась от своей перспективы и желания присоединиться к НАТО. И мне кажется, что эта война — мужество нашей нации и героизм наших воинов, а также наша возможность бороться и сегодня уже не только обороняться, но и деоккупировать наши территории — должна изменить отношение членов НАТО к перспективе членства Украины», — отметил руководитель Офиса президента.

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Андрей Ермак подчеркнул, что Украина точно усилит НАТО и страны-члены Альянса должны быть в этом заинтересованы.

Глава Офиса президента подчеркнул, что гарантии безопасности Украины до вступления в НАТО должны распространяться на всю территорию страны.

«Я абсолютно уверен, что Путин зайдет так далеко, насколько ему позволит мир. И это очень важно понимать. Наша позиция в любом случае такова, что гарантии безопасности должны распространяться на всю территорию в международно-признанных границах», — отметил Андрей Ермак.

Он отметил, что Украина стала форпостом демократии, одной из самых влиятельных стран мира и украинцы имеют право получить четкие гарантии безопасности.

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