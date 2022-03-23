В Рубежном российские оккупанты обстреляли многоэтажку, среди погибших двое детей — глава Луганской ОВА 23 марта, 08:39 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Рубежном Луганской области российские оккупанты обстреляли многоэтажку, снаряд разорвался на пятом этаже.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в результате атаки погибли три человека, серди них — двое детей.

Также вечером 22 марта от вражеского огня произошло возгорание предприятия и учебного заведения в Рубежном.

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Спасатели продолжали тушить пламя на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске.

Пожар также возник в пяти жилых домах в Кременной и в трех в Рубежном.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

23 марта — 28-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Они наносят удары по мирным городам, жилым домам, больницам, школам, церквям, при этом российская пропаганда распространяет фейки об атаках только по «военным целям». Российские военные занимаются мародерством, открывают огонь по гражданским, срывают согласованные гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Зафиксированы случаи насилия со стороны россиян и похищений украинских журналистов, активистов, представителей местных властей во временно захваченных районах.

В Управлении ООН по правам человека 22 марта сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли по меньшей мере 953 мирных жителя, 1557 ранены.





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