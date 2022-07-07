ВСУ в ударе. Где и как украинские силы крушат тыловые склады и базы врага на оккупированных территориях — инфографика 7 июля, 13:54 Сюжет Последствия удара по складу боеприпасов РФ в КАМАЗ-центре (оккупированный Донецк), 5 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Kazbek Basayev)

Поставки западного оружия дали возможность Вооруженным силам Украины все активнее применять новую тактику в войне с РФ — наносить меткие удары по тыловым складам, логистическим и командным центрам оккупантов.

«Наконец-то мощно заработала западная артиллерия — оружие, которое мы получили от наших партнеров. Ее точность как раз такая, как нужно, — отметил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 6 июля. — Наши защитники наносят ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии».



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По оценкам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, в течение двух последних недель недель ВСУ удалось уничтожить около 20 российских складов с боеприпасами и несколько командных пунктов врага. Украинские силы наносили удары по объектам врага на оккупированных территориях в пяти областях: Херсонской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской.

НВ объясняет, почему эта тактика настолько важна для Украины в текущей фазе войны, и в своей инфографике напоминает о важнейших ударах ВСУ по подобным целям.

Новая глава войны против России: в чем суть ударов ВСУ по тыловой логистике врага

С тех пор как российская армия была вынуждена отказаться от попыток быстро захватить три северных области Украины и сконцентрировала силы на Донбассе, главным вызовом для ВСУ стало значительное преимущество РФ в артиллерии и количестве боеприпасов. 3 июля Зеленский в очередной раз напомнил, что на Донбассе враг сконцентрировал «свою наибольшую огневую мощь» и может использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежесуточно на одном участке фронта.

Впрочем, с недавнего времени ВСУ удается противопоставлять этим угрозам новое «противоядие» — благодаря поставкам в Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и другой дальнобойной западной артиллерии. Иван Киричевский, эксперт Defense Express, в комментарии Радио НВ назвал применение систем HIMARS «взрывным» по эффективности, хотя добавил, что не все цели были уничтожены именно американскими РСЗО. В частности, ВСУ используют также старые советские комплексы Точка-У.

«Очевидно, наши войска исходят из того, что пока у нас не так много пусковых установок HIMARS и ракет к ним — потому что логистически сложно доставить необходимый боекомплект в Украину, — то надо бить прежде всего по наиболее болезненным целям. То есть по складам, где хранится больше всего боекомплектов; по складам, которые находятся на пересечении транспортных маршрутов, откуда наиболее активно россияне везут снаряды на свою передовую для артиллерийских обстрелов наших гражданских объектов или военных позиций», — объяснил Киричевский.

В последние недели июня и в первые дни июля украинские военные регулярно наносят удары по важнейшим тыловым базам и штабам врага. Так что к потерям РФ на поле боя теперь добавляются еще и существенные потери в тылу, напомнил советник главы ОП Алексей Арестович. «Только за сегодня четыре больших склада — Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два — и на Херсонском направлении еще одно скопление войск» — перечислил Арестович итоги таких ударов только за 5 июля.

На оккупированной части юга Украины ВСУ теперь почти ежедневно уничтожают российские склады, подтвердила 4 июля руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. «Конечно, у них [РФ] есть определенная проблема с логистикой, поскольку мы достаточно мощные удары в последние недели наносим, в том числе и по складам — как по горюче-смазочным, так и по складам с боеприпасами», — подчеркнула Гуменюк.

«Если посмотреть наши сводки на этой и на прошлой неделе, то почти каждый день есть попадание в полевой склад боеприпасов. Поэтому им необходимо доставлять себе помощь и определенные запасы, но с самой доставкой у них тоже есть проблемы. Чем больше у них проблем, тем лучше у нас продвижение», — добавила Гуменюк.

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ объяснил, что подобными точными ударами Украина снижает возможности огневого воздействия РФ, ведь «нет снарядов — нет нанесения тяжелых артиллерийских ударов».

«Я бы назвал эту тактику очень специфическим термином — полноценно заработала украинская „стальная молотилка“. То есть, есть неизмеримое количество их материала, имею в виду склады с боеприпасами. Поверьте, это десятки тысяч тонн в измерении всей РФ. <...> Но у Украины появились высокоточные жернова, которые могут перемалывать эти склады с боеприпасами», — отметил Черник.

По его словам, это правильная стратегия и тактика. «Вести охоту на отдельные дивизионы достаточно сложно и затратно — все подвижное, никто на месте не стоит. Неважно, какая артиллерия — прицепная, колесная, гусеничная или она на автомобильном шасси: залп сделали — переместились, залп сделали — переместились. Так же и мы поступаем. И наконец -то есть средства, чтобы [уничтожать] их боекомплекты на больших расстояниях», — добавил Черник.

Военный эксперт Михаил Самусь назвал такую стратегию «новой главой войны против России». «Россия теперь не может собирать в склады свои боеприпасы, не может создавать командные пункты на территории Украины», — отметил Самусь 28 июня в эфире проекта FREEДОМ на телеканале UATV. Он предположил, что в дальнейшем такая тактика ВСУ будет усиливаться, а уничтожение вражеских линий поставок, командных пунктов и систем управления будет тормозить наступательные действия РФ, в том числе и на Донбассе. «Я не говорю уже о других территориях», — добавил Самусь.

И хотя такая стратегия ВСУ не останавливает боевые действия и атаки врага одномоментно, но способна привести к максимальному снижению их интенсивности, отметил в комментарии Радио Свобода Антон Муравейник, руководитель аналитического отдела фонда Повернись живим.

Взрывная тактика: как ВСУ крушат тыловые склады и базы оккупантов — таймлайн

НВ собрал важнейшие из подобных операций ВСУ с середины июня.

Хрустальный ( ранее Красный Луч), Луганская область

Дата: 16 июня

Цель: логистическая база и большой склад боеприпасов армии РФ

Последствия удара: массивная детонация снарядов, уничтожение объекта

«Эта база работала в интересах всей группировки армии РФ, а нагрузка на этот логистический узел была настолько велика, что боеприпасы лежали под открытым небом. В результате удара он был полностью уничтожен», — сообщил портал Defence Express. По данным Антона Муравейника, руководителя аналитического отдела фонда Повернись живим, склад боеприпасов в Хрустальном существовал еще до вторжения РФ 24 февраля и вероятно принадлежал 2-му армейскому корпусу армии РФ, действовавшему на оккупированных территориях Луганской области. «То есть это был один из основных тыловых составов ракетно-артиллерийского вооружения противника», — пояснил Муравейник.



Сватово, Луганская область

Дата: 25 июня



Цель: военный склад РФ



Последствия удара: массивный пожар и детонация снарядов, точные потери врага неизвестны

Официально украинские военные не комментировали и не подтверждали этот удар. Однако информацию о взрывах на военных складах оккупантов в Сватово распространил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Изюм, Харьковская область

Дата: 26 июня



Цель: командный пункт 20-й общевойсковой армии Западного военного округа Вооруженных сил РФ (в/ч 89425, Воронеж), где находились также представители командного состава штаба Западного военного округа (в/ч 11000, Санкт-Петербург) и 1-й танковой армии ( в/ч 73621, Баковка)



Последствия удара: убито по меньшей мере 8 оккупантов, ранено 13, также уничтожена вся техника обеспечения и охраны, которая базировалась в этом пункте.

Уничтоженный командный пункт базировался на территории лицея в Изюме, удар по нему был нанесен из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Среди убитых и тяжело раненых — руководящий состав российских подразделений, в том числе начальник штаба одной из дивизий 20-й армии РФ, по данным журналиста Романа Цымбалюка.



Зимогорье, Луганская область

Дата: 27 июня

Цель: склад боеприпасов армии РФ



Последствия удара: точное количество уничтоженных боеприпасов и личного состава врага неизвестно, однако удар ВСУ привел к массивной детонации снарядов на складе

По данным Александра Коваленко, военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление, ближайшие позиции ВСУ от этого состава были на расстоянии 50 км. Поэтому вероятно, что для уничтожения состава украинские военные использовали американские РСЗО HIMARS.



Родаково, Луганская область

Дата: 27 июня



Цель: российская военная база



Последствия удара: точной информации нет, по данным Радио Свобода в Родаково была уничтожена военная база РФ, которую начали оборудовать менее месяца назад.

Новая Каховка, Херсонская область

Дата: 28 июня



Цель: склад боеприпасов армии РФ и центр по ремонту военной техники врага



Последствия удара: мощная детонация боеприпасов, уничтожение объекта

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил, что ВСУ нанесли удар «очень точечно и целенаправленно», а вражеский объект был расположен в одном из промышленных районов Новой Каховки.

Перевальск, Луганская область

Дата: 28 июня



Цель: место базирования личного состава одной из российских воинских частей



Последствия удара: уничтожение базы РФ, точное количество потерь врага неизвестно, однако сообщалось о большом количестве раненых оккупантов.

Точное место неизвестно

Дата: 30 июня

Цель: база концентрации и обслуживания военной техники противника.



Последствия удара: существенные разрушения объекта, уничтожение нескольких единиц техники, точное количество уничтоженных машин и личного состава неизвестно

30 июня Десантно-штурмовые войска ВСУ сообщили, что после проведения разведывательных мероприятий их артиллерийские подразделения вместе с Сухопутными войсками ВСУ нанесли «огневое поражение по одной из баз сосредоточения и обслуживания военной техники противника». При этом локация удара не уточнялась, однако было обнародовано соответствующее видео.



Попасная, Луганская область

Дата: 2 июля



Цель: российская база хранения боеприпасов



Последствия удара: уничтожение склада, масштабная детонация боеприпасов

Снежное, Донецкая область

Дата: 3 июля



Цель: вражеский склад боеприпасов на заводе Снежнянскхиммаш



Последствия удара: уничтожено значительное количество боекомплектов и техники армии РФ

Уничтоженный объект был одним из самых больших российских складов боеприпасов, сообщил нардеп Юрий Мысягин, заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. «Склад находился в глубоком тылу в оккупированном с 2014 года городе Снежном Донецкой области. […] С 2014 года туда завозили нереальное количество техники и БК. Судя по разрывам, от самого большого склада БК мало что останется. Это сильный удар по снабжению и обеспечению российской группировки в Луганской и Донецкой области», — написал Мысягин.



Мелитополь, Запорожская область

Дата: 3 июля



Цель: одна из четырех военных баз РФ в Мелитополе, микрорайон Авиагородок



Последствия удара: российская военная база на аэродроме Мелитополя полностью разрушена, по разным данным погибли 150−200 оккупантов, еще более 300 ранены

Украинские силы уничтожили не менее четырех зданий с российскими подразделениями и развернутыми возле них позициями оккупантов. Речь идет о казармах, пунктах управления и боевых расчетах с соответствующей техникой, сообщили в Telegram-канале Стратегического командования ВСУ. Также было уничтожено электронное оборудование систем ПВО и радиоэлектронной борьбы; резервуары хранения горюче-смазочных материалов, долго горевших после ударов. Уничтожена или выведена из строя почти вся авиационная техника оккупантов. По данным мэра города Ивана Федорова, всего ВСУ нанесли по базе более 30 ударов.



Ясиноватая, Донецкая область

Дата: 4 июля

Цель: казармы армии РФ



Последствия удара: пожар в казармах, точные потери личного состава врага неизвестны

Удар украинских военных по казармам оккупантов подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.



Донецк, Донецкая область

Дата: 5 июля



Цель: склад боеприпасов РФ в КАМАЗ-центре, Киевский район Донецка



Последствия удара: уничтожение склада, пожар и детонация боеприпасов

По некоторым сообщениям, кроме боеприпасов в КАМАЗ-центре находился большой склад запчастей, в том числе и для военной техники врага. Достоверной информации о погибших или пострадавших в результате взрыва пока нет. В Генштабе ВСУ удар по Донецку не комментировали.



Кадиевка ( ранее Стаханов), Луганская область

Дата: 5 июля



Цель: вражеский склад боеприпасов



Последствия удара: точное количество уничтоженных боеприпасов и личного состава врага неизвестно, удар привел к пожару и взрывам снарядов

По данным портала Милитарный, в Кадиевке находилась база и склад боеприпасов российских наемников из ПВК Вагнера. Официально ВСУ не обнародовали информацию об этом ударе, однако в соцсетях распространялось немало фото и видео ночного пожара и взрывов на складах. Источники 24 канала в разведке подтвердили, что склады уничтожили именно украинские силы. «В сети делятся видео результаты работы ВСУ в Кадиевке. Если это действительно так, то наши уничтожили один из основных составов по поставкам снарядов в направлении Попасная — Северодонецк — Лисичанск — Бахмут», — отметил советник главы МИД Антон Геращенко.



Макеевка, Донецкая область

Дата: 6 июля

Цель: российский склад боеприпасов на базе Техснаб



Последствия удара: детонация боеприпасов на открытой территории базы, уничтожение склада

Великий Бурулук, Харьковская область

Дата: 6 июля



Цель: логистическая база сил РФ на окраине поселка



Последствия удара: пожар и детонация боеприпасов, уничтожение склада

Логистическая база орков Большой Бурлук принимает поздравления от нашего старого знакомого — дядюшки Ленд Лиза", — написали в Telegram-канале Стратегического командования ВСУ, намекнув, что склад был уничтожен из западного оружия.



Херсон, Херсонская область

Дата: 6 июля



Цель: горюче-смазочный склад РФ в районе железнодорожного вокзала



Последствия удара: масштабный пожар и разрушение склада, информации о потерях ВС РФ в живой силе пока нет.

По данным министра внутренних дел Антона Геращенко, на уничтоженном составе хранились горюче-смазочные материалы. «Враг использовал его для заправки БТР и другой боевой техники», — сообщил Геращенко.

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