Началась паника. В Запорожской области оккупанты боятся Himars и массово покидают склады военной техники РФ — ОВА 7 июля, 10:17 Работа Himars (Фото:via Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Запорожская областная военная администрация сообщила, что по информации разведки, российские оккупанты боятся Himars, поэтому массово покидают склады военной техники РФ.

«По информации украинской разведки, после поражения Вооруженными силами Украины военных объектов оккупантов из высокоточного оружия, на временно оккупированной территории Запорожской области, в армии оккупанта началась паника», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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В ведомстве заявили, что российские военные массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники РФ, опасаясь новых ударов РСЗО Himars.

По данным ОВА, недавно на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение ФСБ с задачей провести розыскные действия по факту дезертирства около 30 военнослужащих, покинувших места дислокации подразделений.

В среду, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фронте уже мощно работает западная артиллерия.

Глава государства сообщил, что защитники Украины продвигаются по нескольким тактическим направлениям, в частности в Херсонской и Запорожской областях.

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