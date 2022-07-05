«Заработала стальная молотилка». У Украины появилось оружие, которое «перемалывает» склады с боеприпасами РФ — военный эксперт 5 июля, 11:01 Эксклюзив НВ HIMARS в работе на запорожском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Получив артиллерийские ракетные системы HIMARS и другое дальнобойное оружие, Украина изменила тактику ведения войны, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Петр Черник.

«Я бы назвал эту тактику очень специфическим термином — полноценно заработала украинская стальная молотилка. То есть имеется неизмеримое количество их материала, имею в виду склады с боеприпасами. Поверьте, это десятки тысяч тонн в измерении всей РФ. <...> Но у Украины появились высокоточные жернова, которые могут перемалывать эти склады с боеприпасами», — отметил Черник.

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Таким образом, по словам эксперта, Украина снижает возможности огневого воздействия РФ, ведь «нет снарядов — нет нанесения тяжелых артиллерийских ударов».

«Это правильная стратегия и тактика, потому что вести охоту за отдельными дивизионами довольно сложно и затратно — все движимое, никто на месте не стоит. Неважно, какая артиллерия — прицепная, колесная, гусеничная или она на автомобильном шасси: залп совершили — переместились, залп совершили — переместились. Точно так же и мы действуем. И наконец есть средства, чтобы [уничтожать] их боекомплекты на больших расстояниях», — объяснил Черник.

В Украину прибыли четыре ракетные системы M142 HIMARS, еще четыре США обещают поставить в середине июля.

Украинские военные уже используют HIMARS на фронте. 26 июня сообщалось, что в результате применения HIMARS были поражены два командных пункта российской армии.

Аналитики Conflict Intelligence Team рассказывают, что больница в оккупированном Мелитополе переполнена россиянами после удара американской системой.

В Пентагоне считают, что ВСУ успешно используют переданное американское оружие.

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