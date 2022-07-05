«Заработала стальная молотилка». У Украины появилось оружие, которое «перемалывает» склады с боеприпасами РФ — военный эксперт

5 июля, 11:01
Эксклюзив НВ
HIMARS в работе на запорожском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

HIMARS в работе на запорожском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Получив артиллерийские ракетные системы HIMARS и другое дальнобойное оружие, Украина изменила тактику ведения войны, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Петр Черник.

«Я бы назвал эту тактику очень специфическим термином — полноценно заработала украинская стальная молотилка. То есть имеется неизмеримое количество их материала, имею в виду склады с боеприпасами. Поверьте, это десятки тысяч тонн в измерении всей РФ. <...> Но у Украины появились высокоточные жернова, которые могут перемалывать эти склады с боеприпасами», — отметил Черник.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/4M133lmt620

Таким образом, по словам эксперта, Украина снижает возможности огневого воздействия РФ, ведь «нет снарядов — нет нанесения тяжелых артиллерийских ударов».

«Это правильная стратегия и тактика, потому что вести охоту за отдельными дивизионами довольно сложно и затратно — все движимое, никто на месте не стоит. Неважно, какая артиллерия — прицепная, колесная, гусеничная или она на автомобильном шасси: залп совершили — переместились, залп совершили — переместились. Точно так же и мы действуем. И наконец есть средства, чтобы [уничтожать] их боекомплекты на больших расстояниях», — объяснил Черник.

https://www.youtube.com/watch?v=NdTUAnIAVPw
Читайте также:

HIMARS (Фото:Radio Svoboda/Twitter) Что известно о дальнобойных РСЗО HIMARS, которые эффективно уничтожают оккупантов в Украине — видео НВ

В Украину прибыли четыре ракетные системы M142 HIMARS, еще четыре США обещают поставить в середине июля.

Украинские военные уже используют HIMARS на фронте. 26 июня сообщалось, что в результате применения HIMARS были поражены два командных пункта российской армии.

Аналитики Conflict Intelligence Team рассказывают, что больница в оккупированном Мелитополе переполнена россиянами после удара американской системой.

В Пентагоне считают, что ВСУ успешно используют переданное американское оружие.

Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Украина-Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Боеприпасы Война в Украине Радио НВ Война России против Украины РСЗО HIMARS

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Сложная задача. Что изменилось между Путиным и Лукашенко

Путин точно так же хочет подгрести себе под брюхо Беларусь, как и Украину

5 июля, 11:13
Мнения
Большие технологические компании получают все больше и больше власти; при этом их системы становятся все запутаннее, что усложняет поиск проблем и виноватых (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Саботаж или невнимательность? /
Google продавал данные украинских пользователей россиянам даже после введения санкций. Как такое возможно?
5 июля, 08:03
IT-индустрия
Витамин D, названный «солнечным витамином» из-за способности усваиваться организмом под воздействием солнечного света (Фото:Nicolas Solerieu/Unsplash)
Большой потенциал /
Четыре причини, почему вам не стоит недооценивать витамин D
5 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X