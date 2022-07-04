Аэродром Мелитополя как военная база оккупантов больше не существует — мэр Федоров

4 июля, 01:08
ВСУ ударили по базе российских войск в оккупированном Мелитополе (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

ВСУ ударили по базе российских войск в оккупированном Мелитополе (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что база российских войск на местном аэродроме была полностью разрушена после удара ВСУ.

«С трех утра после первых обстрелов рашисты начали эвакуировать весь личный состав, а после второго удара в шесть утра — вывозить всю уцелевшую технику», — сообщил мэр в эфире украинского телемарафона.

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По данным Федорова, в результате удара ВСУ пострадали минимум несколько десятков оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
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Мэр сообщил ранее, что в ночь на 3 июля Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Кроме того, мэр Мелитополя сообщил, что вчера, 2 июля, благодаря силам сопротивления, российский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов.

«ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты, — бежать из нашего города», — отметил Федоров.

Мелитопольский район полностью оккупирован. По данным ОВА, около 60% территории Запорожской области временно заняли россияне. Остальная часть региона страдает от постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Война в Украине Иван Франко Война России против Украины

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