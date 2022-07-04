Аэродром Мелитополя как военная база оккупантов больше не существует — мэр Федоров
ВСУ ударили по базе российских войск в оккупированном Мелитополе (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
«С трех утра после первых обстрелов рашисты начали эвакуировать весь личный состав, а после второго удара в шесть утра — вывозить всю уцелевшую технику», — сообщил мэр в эфире украинского телемарафона.
По данным Федорова, в результате удара ВСУ пострадали минимум несколько десятков оккупантов.
Мэр сообщил ранее, что в ночь на 3 июля Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.
Кроме того, мэр Мелитополя сообщил, что вчера, 2 июля, благодаря силам сопротивления, российский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов.
«ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты, — бежать из нашего города», — отметил Федоров.
Мелитопольский район полностью оккупирован. По данным ОВА, около 60% территории Запорожской области временно заняли россияне. Остальная часть региона страдает от постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.
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