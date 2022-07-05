Какую технику уничтожили ВСУ ударом по аэродрому в Мелитополе 5 июля, 14:04 Что удалось уничтожить ВСУ на аэродроме в Мелитополе (Фото:Стратегическое командование ВСУ)

В результате удара Вооруженных сил Украины по аэродрому в Мелитополе, где была расположена военная база оккупантов, было уничтожено много военной техники.

В Telegram-канале Стратегического командования ВСУ сообщается, что украинским силам удалось уничтожить не менее четырех зданий с российскими подразделениями и развернутыми возле них позициями оккупантов. Речь идет о казармах, пунктах управления и боевых расчетах с соответствующей техникой.

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Также уничтожено электронное оборудование систем ПВО и РЭБ.

Кроме того, уничтожены резервуары хранения ГСМ, очень долго горевшие после попаданий.

Было уничтожено около 150 оккупантов, более 300 получили ранения разной степени тяжести.

Уничтожена или выведена из строя почти вся авиационная техника оккупантов, подавляющее большинство из которой уже никогда не станет в строй.

Данные о результатах работы ВСУ уточняются.

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. После удара ВСУ вражеская военная база полностью разрушена.



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