Западная артиллерия очень мощно заработала на фронте — Зеленский 6 июля, 23:13 Использование РСЗО HIMARS защитниками Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

На фронте мощно уже работает западная артиллерия, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 6 июля.

Он подчеркнул, что применение артиллерии значительно снижает наступательный потенциал оккупантов.

«Наконец чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия — оружие, которое мы получили от наших партнеров. Ее точность действительно такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов… Потери оккупантов с каждой неделей будут только расти, как и усложненность им поставок», — рассказал глава государства.



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Зеленский также сообщил, что защитники Украины продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе в Херсонской и Запорожской областях.

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