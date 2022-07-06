В Харьковской области произошли взрывы боеприпасов на складах оккупантов — видео

6 июля, 12:00
В поселке Великий Бурлук взрываются боеприпасы на складе оккупантов (Фото:2day.kh.ua)

В поселке Великий Бурлук взрываются боеприпасы на складе оккупантов (Фото:2day.kh.ua)

Жители поселка Великий Бурлук Харьковской области сообщают о взрывах на складах российских оккупантов.

Об этом сообщает Суспільне Харьков в Telegram.

По словам местных жителей, детонируют снаряды на складе боеприпасов, которые российские войска обустроили на окраине поселка.

Видео дня

В Telegram-канале Стратегического командования ВСУ также появилось видео взрывов на российских складах в поселке Великий Бурлук.

Утром 5 июля сообщалось, что в оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области прогремели мощные взрывы.

ВСУ уничтожили вражеский склад с боекомплектами. Этот склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная — Северодонецк — Лисичанск — Бахмут.

https://www.youtube.com/embed/2dLW9F5iDQU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Боеприпасы Склад Война России против Украины

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