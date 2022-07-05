В Донецке взорвался склад оккупантов — видео
В Донецке взрывается склад (Фото:Типичный Донецк/Telegram)
В соцсетях сообщается о взрывах и пожарах на складе в оккупированном Донецке.
В Telegram-канале Типичный Донецк опубликованы фото и видео взрывов.
Сообщается, что взрывы происходят на территории КамАЗ центра, где расположен большой склад запчастей, в том числе для военной техники.
Утром 5 июля сообщалось, что в оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области прогремели мощные взрывы.
ВСУ уничтожили вражеский склад с боекомплектами. Этот склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная — Северодонецк — Лисичанск — Бахмут.
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