В Донецке взорвался склад оккупантов — видео

5 июля, 13:42
В Донецке взрывается склад (Фото:Типичный Донецк/Telegram)

В Донецке взрывается склад (Фото:Типичный Донецк/Telegram)

В соцсетях сообщается о взрывах и пожарах на складе в оккупированном Донецке.

В Telegram-канале Типичный Донецк опубликованы фото и видео взрывов.

Сообщается, что взрывы происходят на территории КамАЗ центра, где расположен большой склад запчастей, в том числе для военной техники.

Видео дня

Утром 5 июля сообщалось, что в оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области прогремели мощные взрывы.

ВСУ уничтожили вражеский склад с боекомплектами. Этот склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная — Северодонецк — Лисичанск — Бахмут.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецк Склад Война России против Украины

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