Очевидцы показали, что осталось от арсенала РФ, уничтоженного в оккупированном Донецке — видео

5 июля, 15:58
В результате удара произошла детонация хранившихся на складе боеприпасов (Фото:Коллаж НВ)

В результате удара произошла детонация хранившихся на складе боеприпасов (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео очевидцев с уничтоженным складом с боеприпасами российских войск в оккупированном РФ Донецке.

На них видны как сам взорванный арсенал, так и несколько зданий, находящихся рядом с ним и также получивших различные повреждения.

Кроме того вокруг места происшествия разбросаны множество обломков и боеприпасов, которые хранились на уничтоженном складе.

Видео дня
https://twitter.com/babaikit/status/1544298820745527306

Достоверной информации о погибших или пострадавших в результате взрыва, на данное время нет.

В Генштабе ВСУ удар по Донецку пока никак не комментировали.

https://www.youtube.com/embed/8uzd2k_BTCQ
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донецк Российская агрессия Артиллерийский удар Склад Арсенал Война России против Украины

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