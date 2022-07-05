Очевидцы показали, что осталось от арсенала РФ, уничтоженного в оккупированном Донецке — видео
В результате удара произошла детонация хранившихся на складе боеприпасов (Фото:Коллаж НВ)
В соцсетях появилось видео очевидцев с уничтоженным складом с боеприпасами российских войск в оккупированном РФ Донецке.
На них видны как сам взорванный арсенал, так и несколько зданий, находящихся рядом с ним и также получивших различные повреждения.
Кроме того вокруг места происшествия разбросаны множество обломков и боеприпасов, которые хранились на уничтоженном складе.
Достоверной информации о погибших или пострадавших в результате взрыва, на данное время нет.
В Генштабе ВСУ удар по Донецку пока никак не комментировали.
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