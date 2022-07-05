Очевидцы показали, что осталось от арсенала РФ, уничтоженного в оккупированном Донецке — видео 5 июля, 15:58 В результате удара произошла детонация хранившихся на складе боеприпасов (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео очевидцев с уничтоженным складом с боеприпасами российских войск в оккупированном РФ Донецке.

На них видны как сам взорванный арсенал, так и несколько зданий, находящихся рядом с ним и также получивших различные повреждения.

Кроме того вокруг места происшествия разбросаны множество обломков и боеприпасов, которые хранились на уничтоженном складе.

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Достоверной информации о погибших или пострадавших в результате взрыва, на данное время нет.

В Генштабе ВСУ удар по Донецку пока никак не комментировали.

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