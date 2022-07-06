«Взрывная эффективность». HIMARSы подтолкнули ВСУ к применению другого оружия: накрыли уже 20 складов РФ с боеприпасами — Defense Express 6 июля, 22:19 Эксклюзив НВ HIMARS на запорожском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

В течение двух недель пользования HIMARSами ВСУ удалось уничтожить 20 российских складов с боеприпасами, говорит эксперт Defense Express Иван Киричевский.

В то же время он добавляет: не все цели были уничтожены американскими РСЗО, которые, безусловно, эффективные. Прибытие систем в Украину, считает эксперт, подтолкнуло военных к использованию другого дальнобойного оружия.

Видео дня

Как HIMARSы расковали руки нашим военным, Киричевский рассказал в интервью Радио НВ.

— Что же произошло с оккупационными войсками в Мелитополе? Кому мы обязаны уничтожением этих складов?

— Судя по всему, шутить о том, что там кто-то из рашистов неудачно покурил, уже поздно. Там сразу 200 оккупантов стали 200-ми (погибли — ред.) после такого удара. То есть покурили очень сильно.

Если говорить серьезнее. Удар по рашистам в Мелитополе наносился именно по аэродрому, на котором до войны стояла наша транспортная авиация. Там очень большая площадь, чтобы создать перевалочные базы, накапливать боекомплект, возможно, накапливать живую силу. Это была такая удачная во всех смыслах цель. По ряду намеков в открытых источниках все же можем предположить, что именно HIMARS отстрелялись по этой цели в тылу оккупантов. Более того, где-то в том направлении, судя по видео, которое недавно выкладывал Генеральный штаб, эти ракетные комплексы как раз и проезжали.

— HIMARS уже около двух недель у нас на фронте используются. Это то, что известно из официальных источников. Я так понимаю, что они уже доказали свою эффективность в поражении целей, куда мы раньше добраться не могли. Почему именно эти реактивные системы залпового огня так полезны для нашей борьбы?

— Давайте для начала уточним дефиниции. HIMARS нельзя назвать классической реактивной системой залпового огня вроде советского Урагана или нашего новейшего Буревия, или даже каких-то чешских систем Вампир. Они немного разного класса, потому что на HIMARSах стоят управляемые ракеты, наводимые по инерционной системе, по координатам.

Для обеспечения их стрельбы используется GPS-навигация. Ракеты этих комплексов способны по заданным координатам очень точно попасть — с максимальным отклонением всего в пять метров. Поэтому мы можем говорить о том, что это скорее тактический ракетный комплекс с управляемой ракетой. Может сбивать стороннего наблюдателя тот факт, что на HIMARS можно нести сразу шесть таких управляемых ракет и отстрелять пакет.

Эти ракеты имеют дальность стрельбы до 84 километров, стреляют по заранее заданным координатам, используя GPS-навигацию. Именно такой технологический нюанс, прежде всего, определяет во всех смыслах безумную и взрывную эффективность этих комплексов при применении Вооруженными силами Украины.

С другой стороны, конечно, имеет свой смысл стратегия, в рамках которой вооруженные силы Украины используют HIMARS. Какое значение имел удар по Мелитополю или какое значение имел удар из тех же HIMARS, других ракетных систем по складам боеприпасов на временно оккупированном Донбассе? Очевидно, наши войска исходят из того, что пока у нас не так много пусковых установок HIMARS и ракет к ним, потому что логистически сложно доставить необходимый боекомплект в Украину, то надо бить прежде всего по наиболее болезненным целям. То есть по складам, где лежит больше всего боекомплекта; по составам, которые находятся на пересечении транспортных маршрутов, с которых наиболее активно россияне везут снаряды на свою передовую для артиллерийских обстрелов наших гражданских объектов или военных позиций.

Из того, что мы видим в открытых источниках, пока один или два командных пункта врага накрыли HIMARS, зато складов с боеприпасами или HIMARSами, или разными системами накрыли 20.

Уточним еще один немаловажный момент. Когда пришли HIMARSы, случился еще такой психологический момент, который в чем-то расковал руки нашим военным. Наши Вооруженные силы начали отстреливать не только HIMARSы по тыловым объектам врага, но и Точку-У — старые советские комплексы. Они производились в 1980-х, потому не очень новые, мягко говоря, но у них дальность стрельбы до 120 километров. Таких ракет немного. Очевидно, берегли до поры до времени. HIMARSы прибыли, и наши военные почувствовали: «Ура, можно их отстреливать!» Взрывной результат от этого мы видим.

Еще интересное совпадение произошло. В этот хронологический промежуток, когда у нас уже есть эти HIMARSы и они работают по вражеским целям, наша тактическая авиация начала активнее работать по рашистам, причем по разным участкам фронта. За сутки была фиксация минимум 10 боевых вылетов или даже больше для поддержки защитников Лисичанска. А в другие дни можем увидеть сообщения, что наши штурмовики и бомбардировщики работают по оккупантам на юге Украины, обеспечивая контрнаступательные действия наших войск.

Так выходит, что в чем-то и сама по себе система эффективна, а ее прибытие создало кумулятивный психологический эффект.

— Если говорить о ситуации в разных направлениях, изменилась ли как-то за последние недели расстановка сил? Где остаются самые напряженные точки противостояния, а где мы уверенно продвигаемся вперед? На юге продолжаются контрнаступательные операции, но, с другой стороны, есть временно оккупированная Луганщина.

— Рассортируем по определенным приоритетам. Когда только началась длительная кампания Северодонецкой обороны, сразу были известны следующие факторы: у россиян слишком большое преимущество в количестве стволов артиллерии, слишком большое преимущество в бронетехнике, которую они могут снять со складов хранения. И фактор представителей социальных низов Российской Федерации, решивших поправить свое финансовое положение тем, чтобы пойти убивать на фронте украинцев. К сожалению, их еще достаточно.

Сразу получалось, если есть индустриальные территории, просторы Донбасса, на которых можно заставить противника увязнуть, чтобы он терял массированно свою живую силу, бронетехнику: если там можно сдержать и перемолоть, значит, это надо делать. Вся эта оборонная операция в Лисичанске и Северодонецке была направлена именно на то, чтобы максимально сдержать продвижение оккупантов, максимально перемолоть их.

По некоторым уже имеющимся данным, взятие Северодонецка и Лисичанская стоило россиянам нескольких тысяч убитых.

Когда мы пытаемся посчитать потери орков, у нас получается методологическая проблема: Генеральный штаб заявляет только потери кадровых частей армии РФ. Но есть и так называемые мобики — принудительно мобилизованные. Есть в этих так называемых первых и вторых армейских корпусах идейные сепаратисты, которые с 2014 года служат. Таких же официальная статистика тоже не называет.

В конце концов всевозможные ПВК Вагнера и ПВК Лига — те все наемники тоже никуда не исчезли, они также воюют и понесут какие-то потери. Кадыровцы — это же вообще формально Росгвардия. Эти все тикток-воины тоже типа внутренних войск. Выходит, их в официальную статистику не включают, но кадыровцев тоже десятками, сотнями, тысячами утилизируют.

Поэтому наши военные сразу предполагали, что наши города Лисичанск, Северодонецк удержать до конца не удастся, но цель — нанести максимально возможные удары врагу — была достигнута.

То же касается и юга. С одной стороны, все кому не лень говорят о том, что есть продвижение, а вот на востоке мы теряем. Поэтому и получилось, что пока наши войска перемалывали оккупантов на востоке, сами же россияне были вынуждены снимать свои более или менее боеспособные части, перебрасывая их на восток.

Обратно наоборот: перебрасывали наименее боеспособные части, например, этих так называемых мобиков, новосформированные части так называемых «ЛНР» и «ДНР» вообще на старых советских танках Т62. Или на том же южном направлении вдруг засветилось еще более экзотичное формирование — российский добровольческий осетинский батальон на старых танках.

Выходит, что в чем-то россияне проредили свою линию обороны, потому что послали свои войска из Херсона, Николаева воевать за Северодонецк и Лисичанск.

Сложилась ситуация, о которой сегодня в одном из своих интервью говорил глава Николаевской ОГА [Виталий] Ким: есть район, в котором наши войска могут продвигаться. Россияне об этом вовремя не могут узнать, потому что у них очень большие дыры на фронте в том направлении. Получилось, что там, кажется, мы что-то сдаем, теряем, а тут есть перспектива, что мы через некоторое время отобьем назад Херсон и нанесем россиянам очень катастрофическое (в нравственном плане) для них поражение.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.