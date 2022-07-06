Появилось видео с горящим складом ВС РФ в оккупированном Херсоне

6 июля, 16:36
Информации о потерях оккупантов не поступало (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Информации о потерях оккупантов не поступало (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

В соцсетях появилось видео пожара на складе российских захватчиков во временно оккупированом РФ Херсоне.

По имеющимся данным, обнародованные кадры были сняты в районе железнодорожного вокзала.

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На них видны пылающие ангары, от которых поднимаются густые клубы черного дыма.

Видео дня
https://twitter.com/babaikit/status/1544665234090115072

Как заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, на уничтоженном складе хранились горюче-смазочные материалы.

«Враг использовал его для заправки БТР и другой боевой техники», — написал он у себя в Telegram-канале.

Информации о возможных потерях ВС РФ в живой силе не поступало.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсон Склад Война России против Украины

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